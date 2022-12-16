Нурланбек Шакиев ознакомился с состоянием социальных учреждений 2 районов

Торага Нурланбек Шакиев знакомится с состоянием социальных учреждений и промышленных предприятий Жайылского и Панфиловского районов

Сегодня, 16 декабря, Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил Новониколаевскую инновационную среднюю школы в рамках своего визита в Жайылский район.

Учебное заведение состоит из двух корпусов, один из которых был построен в 1960 году, а другой введен в эксплуатацию в 1983 году. В школе, рассчитанной в общей сложности на 975 учащихся, в настоящее время получают образование более 2500 школьников. В связи с этим необходим дополнительный новый учебный корпус. Согласно этому, планируется построить здание на 600 мест.

Беседуя с учителями, Торага Нурланбек Шакиев отметил, что в последние годы особое внимание уделяется сфере образования, особенно активно ведется строительство школ. Вместе с тем он отметил, что хотя зарплата педагогов и повышена, но этого все равно недостаточно, добавил, что вопрос зарплаты будет обсуждаться в ближайшее время.

"Мы верим, что молодежь - это наше будущее. Поэтому государство должно создать все необходимые условия для обеспечения их достойным образованием, поддержать педагогов", - сказал Торага.

Нурланбек Шакиев находится с рабочим визитом в Жайылском и Панфиловском районах Чуйской области. В ходе поездки он ознакомится с состоянием социальных учреждений области, а также с деятельностью некоторых промышленных предприятий.

В мероприятии также участвуют заместитель Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев, депутат Карим Ханджеза, заместитель министра образования Токтобубу Ашымбаева, заместитель министра финансов Руслан Суйналиев, заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев, директор Агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Нуртазин Джетыбаев и другие представители соответствующих министерств и ведомств кабинета министров, а также главы органов местного самоуправления.