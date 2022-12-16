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В Ташкенте силовики взяли шефство над общественным транспортом

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В столице Узбекистана силовики взяли шефство над общественным транспортом. Устранением проблем в системе общественного транспорта столицы будут заниматься Министерство внутренних дел, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям, сообщают СМИ.

Так, на основании поручения Шавката Мирзиёева был создан оперативный штаб из числа представителей трех силовых ведомств для решения проблем с оказанием транспортных услуг, а также устранения нехватки передвижного состава "Тошшахартрансхизмат".

Для этого восемь автобусных парков и маршруты, принадлежащие "Тошшахартрансхизмат", будут находиться под контролем 246 сотрудников данных ведомств. За МВД закреплены 7, 8 и 18 автобусные парки. Министерство уже дополнительно привлекло для обслуживания пассажиров 30 автобусов "Исузу".

Для осуществления поставленных целей силовики будут выполнять следующие задачи:

постоянно контролировать техническое состояние автобусов и обеспечение их горюче-смазочными материалами;

контролировать психологическое и медицинское состояние водителей перед выходом на маршрут, проводить с ними инструктаж по соблюдению правил дорожного движения (ПДД);

следить за униформой водительского персонала, за чистотой и санитарным состоянием автобусов и строгим соблюдением расписания передвижений;

контролировать деятельность кондукторов и проводить инструктаж по проявлению заботы в отношении пассажиров, которые нуждаются в социальной защите;

контролировать своевременное проставление диспетчерами автопарков соответствующих отметок в путевых листах.

Напомним, на днях глава государства подверг резкой критике положение дел, связанных с общественным транспортом. В связи с этим Мирзиёев поручил перейти на усиленный режим работы и в кратчайшие сроки наладить курсирование дополнительных автобусах на самых востребованных маршрутах.

Кроме того, выполняя поручение президента, в "Ташшахартрансхизмат" заявили, что с декабря зарплата водителей автобусов увеличена в два раза.


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URL: https://www.vb.kg/425468
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, общественный транспорт
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