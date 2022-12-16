Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Двое мужчин задержаны по подозрению в краже запчастей

208  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токмаке по подозрению в совершении кражи тракторных запчастей задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 декабря 2022 года в 15 часов неустановленные лица, находясь на базе МП "Токмок Тазалык", по предварительному сговору с трактора марки "ДТ-75" спилили и похитили запасные части на общую сумму 32 500 сомов.

ОВД города Токмока по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 ("Кража") УК

КР.

В ходе рейда "Арсенал" при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД города Токмока по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны Б.И., 1978 года рождения, и И.К., 1960 года рождения, которые в порядке статьи 96 УПК КР водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425469
Теги:
ГУВД, кража, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  