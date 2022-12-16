Двое мужчин задержаны по подозрению в краже запчастей

В Токмаке по подозрению в совершении кражи тракторных запчастей задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 декабря 2022 года в 15 часов неустановленные лица, находясь на базе МП "Токмок Тазалык", по предварительному сговору с трактора марки "ДТ-75" спилили и похитили запасные части на общую сумму 32 500 сомов.

ОВД города Токмока по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 ("Кража") УК

КР.

В ходе рейда "Арсенал" при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД города Токмока по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны Б.И., 1978 года рождения, и И.К., 1960 года рождения, которые в порядке статьи 96 УПК КР водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.