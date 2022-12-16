Четырехмесячному Искандеру нужен ИВЛ-аппарат

Про малыша корреспонденту vb.kg рассказали в Первом детском хосписе, где ребенка взяли под свою опеку и объявили сбор на приобретение жизненно важного аппарата.

Сейчас малыш с мамой находятся в реанимации Национального центра охраны материнства и детства. Диагноз ребенка – последствия острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу. Энцефалопатия сочетанного генеза. Синдром угнетения ЦНС. Бульбарный синдром. Миопатия неуточненная. Дыхательная недостаточность центрального генеза. Ребенок по тяжести состояния с 18 ноября находится на искусственной вентиляции легких в вспомогательном режиме. Для проведения длительной респираторной поддержки, 7 декабря, проведено наложение стойкой трахеостомы для проведения ИВЛ.

Мама маленького Искандера Мунара Кудайберген кызы рассказала, что с супругом они воспитывают еще троих дочерей шести, пяти и двух лет. Единственный кормилец в семье – муж Мунары, работает на рынке и не имеет постоянно стабильной зарплаты.

Сейчас родители ждут результатов анализа Искандера из России. Но уже сейчас понятно, что для выписки из больницы домой малышу необходим будет ИВЛ-аппарат. Совсем недавно портативный ИВЛ-аппарат удалось приобрести в Бишкеке еще для одной подопечной хосписа – Адеми, у которой СМА первого типа. Аппарат не новый, но работающий вполне исправно. Он дал Адемишке шанс быть рядом с родными, которые окружили девочку любовью и заботой. Аппарат удалось купить за 350 тысяч сомов. Удастся ли найти в Кыргызстане еще один такой аппарат и для Искандера – вопрос сложный. Но недавно детский хоспис сделал запрос в Россию и получил ответ от ООО "РусМедКонтракт", там в наличие есть аппараты 2021 года выпуска, их стоимость 580 тысяч рублей за штуку. Аппараты этого года поступят в продажу в начале следующего года. Также для использования аппарата необходимо будет приобрести увлажнитель воздуха, его цена – 138 тысяч сомов. А также ежемесячно нужны будут расходники для ИВЛ, их родители особенных детей заказывают сами, в среднем в месяц на покупку уходит примерно 40 тысяч сомов.

По словам мамы мальчика, около 400 тысяч сомов общими усилиями обещали собрать родственники. Родители Искандера очень надеются, что им удастся собрать недостающую сумму на приобретение столь нужного ему аппарата, чтобы он смог вернуться домой, где его так любят и ждут.

Помочь родителям Искандера можно несколькими способами.

Реквизиты родителей:

Расчетный счет Optima Bank: 4169585343833264.

Расчетный счет Demir Bank: 1180000208169482.

Также можно пополнить номер Элсома или "О! Деньги" – 0704236197.

Также средства для Искандера можно перечислить в Первый детский хоспис.

Мбанк 996559647457

ОАО "Банк "Бай Тушум"

KGS 1371040002441357

БИК 137001

PayPal https://www.paypal.me/hospicekgz