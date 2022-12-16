Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости РК

Садыр Жапаров поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня, 16 декабря, состоялся телефонный разговор двух президентов. Лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости Казахстана, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности, а братскому казахскому народу - благополучия и процветания.