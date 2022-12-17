Объявлен тендер на закупку экипировки для национальных команд по футболу

Объявлен тендер на закупку экипировки для тренеров и игроков национальных сборных команд по футболу

По данным портала госзакупок, закупку объявила дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий и работе с молодежью "Жаштык" при Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Планируемая сумма - 8 миллионов сомов, срок подачи конкурсных заявок - до 20 декабря.

В технической спецификации сообщается, что спортивная форма необходима профессиональным спортсменам-футболистам, принимающим участие в международных турнирах как в пределах страны, так и за рубежом. Материалы, из которых изготовлена форма, подвергаются повышенным нагрузкам, истиранию и износу. Состав ткани, материалов и качества исполнения должен полностью соответствовать описанию. Представленные образцы будут проверяться на качество конечных изделий. Отбор по качеству в приоритете.