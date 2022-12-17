Погода
$ 84.92 - 85.92
€ 91.08 - 92.07

Объявлен тендер на закупку экипировки для национальных команд по футболу

108  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Объявлен тендер на закупку экипировки для тренеров и игроков национальных сборных команд по футболу

По данным портала госзакупок, закупку объявила дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий и работе с молодежью "Жаштык" при Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Планируемая сумма - 8 миллионов сомов, срок подачи конкурсных заявок - до 20 декабря.

В технической спецификации сообщается, что спортивная форма необходима профессиональным спортсменам-футболистам, принимающим участие в международных турнирах как в пределах страны, так и за рубежом. Материалы, из которых изготовлена форма, подвергаются повышенным нагрузкам, истиранию и износу. Состав ткани, материалов и качества исполнения должен полностью соответствовать описанию. Представленные образцы будут проверяться на качество конечных изделий. Отбор по качеству в приоритете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425476
Теги:
спорт, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  