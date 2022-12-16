Почему в ФРГ никто не митинговал после массовых арестов переворотчиков?

В начале декабря текущего года немецкие силовики арестовали 25 членов ультраправой группы "Патриотический союз" за планирование государственного переворота в Германии.

По версии следствия, группа планировала спровоцировать хаос и гражданскую войну в Германии, чтобы прийти к власти.

Несколько сотен полицейских и спецназовцев провели крупнейшую операцию, обыскав более сотни домов и квартир по всей Германии, Австрии и Италии, произведены аресты аристократов, депутатов и военных.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк объявил группу террористической организацией.

При этом, что интересно: Германия – одна и самых развитых стран мира, где уровень развития демократии находится на самом высоком уровне, но никаких митингов, маршей и заявлений с требованиями освободить задержанных немецкие граждане не проводят. Никто не заявляет о подавлении демократии и ограничении свободы слова.

Международные правовые организации никак не прокомментировали данную ситуацию и не обвинили германские власти в нарушении каких-либо прав задержанных "переворотчиков". В общем, в Германии тишь да благодать!

В Кыргызстане тоже произошла во многом схожая история. В октябре были задержаны более 20 активистов и политических деятелей, которых силовые структуры обвиняют в подготовке массовых беспорядков и захвате власти.

Однако в отличии от Германии, у нас поднялась волна поддержки задержанных. Прошли митинги против политического преследования, соцсети заполнены постами негодования, в которых зачастую анонимные пользователи педалируют на то, что оппозиционеры и активисты выступали против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить задержанных, а также обеспечить строгое соблюдение их прав, в том числе процессуальных, в ходе любых будущих расследований. В организации отметили, что перед задержанием власти провели необоснованные обыски в домах активистов и конфисковали личное имущество.

Как говорится: почувствуйте разницу!

Ни сторонники задержанных, ни ряд международных организации в Кыргызстане, в отличии от Германии, не собираются ждать окончания следствия. Как всегда у них априори виноваты власти.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что и в Кыргызстане и в Германии, на цели дестабилизации была подготовлена группа из примерно 20 человек. Сценарий проведения тоже одинаков. Поэтому складывается впечатление, что сценарист этих сюжетов одно и то же лицо.

И скорее всего это те "экспортеры демократии", которые любят весь мир учить как жить, когда у себя же сохраняют железный порядок и пресекают любые попытки дестабилизации ситуации.