Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Почему в ФРГ никто не митинговал после массовых арестов переворотчиков?

176  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В начале декабря текущего года немецкие силовики арестовали 25 членов ультраправой группы "Патриотический союз" за планирование государственного переворота в Германии.

По версии следствия, группа планировала спровоцировать хаос и гражданскую войну в Германии, чтобы прийти к власти.

Несколько сотен полицейских и спецназовцев провели крупнейшую операцию, обыскав более сотни домов и квартир по всей Германии, Австрии и Италии, произведены аресты аристократов, депутатов и военных.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк объявил группу террористической организацией.

При этом, что интересно: Германия – одна и самых развитых стран мира, где уровень развития демократии находится на самом высоком уровне, но никаких митингов, маршей и заявлений с требованиями освободить задержанных немецкие граждане не проводят. Никто не заявляет о подавлении демократии и ограничении свободы слова.

Международные правовые организации никак не прокомментировали данную ситуацию и не обвинили германские власти в нарушении каких-либо прав задержанных "переворотчиков". В общем, в Германии тишь да благодать!

В Кыргызстане тоже произошла во многом схожая история. В октябре были задержаны более 20 активистов и политических деятелей, которых силовые структуры обвиняют в подготовке массовых беспорядков и захвате власти.

Однако в отличии от Германии, у нас поднялась волна поддержки задержанных. Прошли митинги против политического преследования, соцсети заполнены постами негодования, в которых зачастую анонимные пользователи педалируют на то, что оппозиционеры и активисты выступали против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить задержанных, а также обеспечить строгое соблюдение их прав, в том числе процессуальных, в ходе любых будущих расследований. В организации отметили, что перед задержанием власти провели необоснованные обыски в домах активистов и конфисковали личное имущество.

Как говорится: почувствуйте разницу!

Ни сторонники задержанных, ни ряд международных организации в Кыргызстане, в отличии от Германии, не собираются ждать окончания следствия. Как всегда у них априори виноваты власти.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что и в Кыргызстане и в Германии, на цели дестабилизации была подготовлена группа из примерно 20 человек. Сценарий проведения тоже одинаков. Поэтому складывается впечатление, что сценарист этих сюжетов одно и то же лицо.

И скорее всего это те "экспортеры демократии", которые любят весь мир учить как жить, когда у себя же сохраняют железный порядок и пресекают любые попытки дестабилизации ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425477
Теги:
Германия, митинг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  