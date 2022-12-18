Погода
$ 84.95 - 85.95
€ 90.82 - 91.82

ГНС дало пояснения по заполнению формы STI-161 для иностранных граждан

168  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с тем, что с ноября 2022 года работодатели начали уплачивать страховые взносы за работников – иностранных граждан наравне с гражданами Кыргызской Республики, внесены изменения в Помощник по заполнению формы отчета по подоходному налогу, по средствам государственного социального страхования и трудовым отношениям (FORM STI-161). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Приложение к Помощнику по заполнению формы STI-161 дополнено новыми категориями работников:

011 – (нерезидент) иностранный гражданин;

011 64/69 – (нерезидент) иностранный гражданин;

012 – (нерезидент) иностранный гражданин МОП;

012 64/69 – (нерезидент) иностранный гражданин МОП.

При формировании отчета по иностранным гражданам-нерезидентам, являющимся пенсионерами других государств, исчисление подоходного налога и страховых взносов должно осуществляться по категориям работников 011 64/69 – нерезиденты (иностранные граждане) или 012 64/69 – нерезиденты (иностранные граждане) МОП.

Формирование отчетов STI-161 с применением новых категорий работников осуществляется за отчетные периоды с ноября 2022 года.

При этом отчеты за ноябрь 2022 года, ранее представленные налогоплательщиками по старым категориям работников, подлежат уточнению (необходимо сдать уточненные отчеты), так как они все будут отклонены со стороны автоматизированной информационной системы Социального фонда.

Также во избежание начисления пени за неполную уплату страховых взносов за работников-иностранцев с отчетного периода ноябрь 2022 года уплата страховых взносов должна осуществляться в размерах установленного тарифа с разбивкой по фондам.

Примечание: В Помощнике по заполнению формы STI-161 за период с ноября 2022 года нельзя загрузить XML отчеты, сформированные в 1С или других подобных программах, поскольку в них отсутствуют новые категории работников. Подобным же образом, за период с ноября 2022 года нельзя загрузить XML отчёты, сформированные за предыдущие периоды, поскольку в них содержатся старые категории.

За периоды до ноября 2022 года можно сдавать первичные или уточненные отчеты со старыми категориями работников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425480
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  