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Президент: Руководство страны всегда поддерживает активных и инициативных

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- Анастасия Карелина
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"Руководство страны всегда поддерживает активных, инициативных, предприимчивых, патриотически настроенных молодых людей, желающих внести свой вклад в развитие страны. Мы очень хорошо знаем, что инвестиции в человеческие ресурсы являются ключом к успеху", - заявил Садыр Жапаров сегодня, 16 декабря, выступая на церемонии вручения президентских стипендий лучшим студентам вузов страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В этом году президентскими стипендиатами стали 70 учащихся со всех университетов страны.

Глава государства на торжественном мероприятии выступил с поздравительной речью.

vb.kg приводит речь президента:

"Дорогие студенты, являющиеся будущим Кыргызстана!

Развитые страны во всем мире движутся вперед, опираясь на знания во всех видах деятельности. Вот почему я всегда подчеркивал необходимость в первую очередь обращения особого внимания сфере образования страны.

Я очень рад сегодня на мероприятии по вручению сертификата "Президентская стипендия" встретиться с молодыми людьми, которые строят свое будущее на получении углубленного образования, студентами, которые отличились в учебе, науке и творчестве.

Качественное образование является важной частью будущего страны. У кыргызского народа, ценящего традиции, имеются поговорки, кратко и емко помогающие выразить соответствующий смысл: "Знания - светоч ума" и "Сильный победит одного, знающий тысячу".

Как отмечают специалисты, в ближайшие годы около 70 процентов традиционных профессий в сфере производства и услуг могут полностью исчезнуть или перестать быть востребованными из-за внедрения искусственного интеллекта, роботов и автоматизированных систем логистики.

По прогнозам, обществу потребуются не только компетентные кадры, но и креативная молодежь, занимающаяся развитием и инновациями.

Конечно, в таких условиях несомненно появятся новые специальности, требующие глубоких знаний в определенных областях.

Я описываю реальную жизнь, чтобы подчеркнуть, какое важное место занимает молодежь в настоящее время.

Главный ресурс нашего государства – предприимчивая молодежь, студенты с широким интеллектуальным воображением и богатая на идеи. Будущее страны в руках этих молодых людей, умеющих сочетать дух юности и твердый характер с глубокими знаниями в новых открытиях, изобретениях, творчестве.

Ваша роль неоценима во внедрении и освоении новых технологий, инноваций и инициировании передовых проектов в быстро развивающемся мире!

Поэтому государство старается создавать условия для поддержки творческого потенциала талантливых студентов и создания инновационных продуктов, востребованные во всем мире.

Руководство страны всегда поддерживает активных, инициативных, предприимчивых, патриотически настроенных молодых людей, желающих внести свой вклад в развитие страны. Мы очень хорошо знаем, что инвестиции в человеческие ресурсы являются ключом к успеху.

Я надеюсь, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие студенты, которые посвятили свое время учебе, научному творчеству и горящие желанием в будущем стать достойными специалистами в выбранной ими профессии!

Настоящие достижения создаются творческим трудом выдающихся ученых, инженеров, врачей и других трудолюбивых людей.

Результаты их труда – это плоды, которые приносят процветание кыргызстанцам и облегчают им жизнь. Будет правильным сказать, что такие творческие граждане – настоящие кыргызстанцы.

Независимо от этнической принадлежности, они посвящают свой труд Кыргызстану, который считают своей Родиной, отдают все свои силы и знания прогрессу нашей страны, стремятся служить ей. Это одно из главных качеств настоящего кыргызстанца.

И государство, и общество высоко ценят, уважают и чтят граждан, преданных своей стране, уважающих ее историю, родословную, традиции, твердо хранящих духовные ценности нашего народа.

Надеюсь, что и вы, дорогие студенты, последуете примеру таких людей и внесете свой вклад в развитие нашей страны.

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

Говоря об учениках, нельзя не упомянуть об их учителях и наставниках.

Хочу выразить благодарность настоящим специалистам своего дела - учителям, способным заинтересовать учеников своим предметом, помочь в выборе почетной профессии, и дающим возможность с уверенностью смотреть на построение развитого Кыргызстана.

Мы возлагаем большие надежды на ученых, способных как свеча светить своим ученикам, направлять их на путь науки, проводить исследования, технические разработки и другую работу вместе со своими учениками!

Считаю, что деятельность научно-исследовательских институтов и университетов позволит решать сложные отраслевые научные задачи, стоящие перед государством.

Дорогие студенты!

Дорогие друзья!

Еще раз поздравляем с получением Президентской стипендии!

С одной стороны, такая поддержка знаменует ваши выдающиеся достижения, а с другой - мотивирует стать настоящим специалистом в своей профессии для роста и развития нашей страны!

Желаю, чтобы поставленные вами цели сбылись, а приобретенными знаниями вы оправдали надежды своих родителей, своего народа и Родины!

​Пусть ваш научный и образовательный путь будет мирным!

Желаю крепкого здоровья, стоического терпения и легкого пути!".


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URL: https://www.vb.kg/425483
Теги:
президент, студенты, Садыр Жапаров
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