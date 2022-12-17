Посольство Индии напоминает о возобновлении выдачи электронных виз

Посольство Республики Индия в Кыргызской Республике напоминает о возобновлении выдачи электронных виз для граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Правительство Республики Индия с 6 декабря 2022 года возобновило выдачу электронных виз для граждан Кыргызской Республики на следующие категории виз:

Электронная бизнес-виза Электронная виза для участия в конференции Электронная медицинская виза Электронная медицинская виза для сопровождающих лиц Электронная туристическая виза.

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, в 2020 году индийская сторона временно приостановила выдачу электронных виз.

Подробно с правилами подачи заявления на электронную визу можно ознакомиться на официальном сайте посольства: https://indembbishkek.gov.in/ в разделе "Консульские услуги". Для получения информации, касающейся оформления виз, можно также отправить электронное письмо по адресу indian-evisa@gov.in.

При этом посольство Республики Индия продолжит оказывать визовые услуги. Электронная виза будет выдаваться в дополнение к обычным услугам, предоставляемым посольством.