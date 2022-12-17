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Посольство Индии напоминает о возобновлении выдачи электронных виз

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- Анастасия Карелина
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Посольство Республики Индия в Кыргызской Республике напоминает о возобновлении выдачи электронных виз для граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Правительство Республики Индия с 6 декабря 2022 года возобновило выдачу электронных виз для граждан Кыргызской Республики на следующие категории виз:

  1. Электронная бизнес-виза
  2. Электронная виза для участия в конференции
  3. Электронная медицинская виза
  4. Электронная медицинская виза для сопровождающих лиц
  5. Электронная туристическая виза.

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, в 2020 году индийская сторона временно приостановила выдачу электронных виз.

Подробно с правилами подачи заявления на электронную визу можно ознакомиться на официальном сайте посольства: https://indembbishkek.gov.in/ в разделе "Консульские услуги". Для получения информации, касающейся оформления виз, можно также отправить электронное письмо по адресу indian-evisa@gov.in.

При этом посольство Республики Индия продолжит оказывать визовые услуги. Электронная виза будет выдаваться в дополнение к обычным услугам, предоставляемым посольством.


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URL: https://www.vb.kg/425484
Теги:
виза, Индия, МИД
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