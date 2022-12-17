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На площади "Ала-Тоо" зажгли главную елку страны

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- Анастасия Карелина
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На центральной площади "Ала-Тоо" состоялась традиционная церемония зажжения главной елки страны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Вместе с горожанами главную 25-метровую новогоднюю елку страны зажгли мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров и заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов.

Новогоднее настроение горожанам и гостям столицы создавали фольклорный ансамбль "Кыргыз руху", ансамбль русской песни "Сувенир", ансамбль песни и танца "Семетей", а также звезды отечественной эстрады.

Установкой и оформлением новогодней елки занимались муниципальные предприятия "Тазалык" и "Бишкексвет".

На каркас прикрепили 1400 хвойных веток, на них разместили 7 тысяч игрушек. 7 тысяч игрушек выступают в качестве символа 7-ми миллионного населения Кыргызстана.

Металлические конструкции в форме бокала оформлены 8 километрами светодиодных гирлянд, 2 километрами ламповых гирлянд, 2,3 километра дюралайта желтого цвета.

Также на центральной площади установили малые архитектурные формы.

В этом году главная елка столицы расположена на месте большого фонтана.

Программу традиционно подготовил Департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.


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URL: https://www.vb.kg/425488
Теги:
Новый год, Бишкек, площадь Ала-Тоо
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