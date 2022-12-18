Девятилетний Бейшенбек Эсеев получил подарок от главы МВД

В Оше юный друг милиции получил новогодний подарок от руководства МВД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

16 декабря состоялся строевой смотр сотрудников милиции ОВД Ошской области. На мероприятие пригласили и 9-летнего Бейшенбека Эсеева. Этот мальчик активно интересуется работой милиции и мечтает стать сотрудником правоохранительных органов.

На прошлой неделе Бейшенбек написал письмо министру внутренних дел. "Я вместе с вами хочу служить Родине и в будущем стать милиционером. Родители даже сшили мне специальную форму. Я сейчас в четвертом классе! Меня хорошо знают сотрудники Ошской области и города Ош. Я участвую в строевых смотрах", - говорилось в письме.

Мальчик пожелал успехов всем, кто работает в милиции, попросил у министра дать совет о будущей службе и новогодний подарок.

Глава Министерства не остался равнодушен к трогательному письму ребенка и искренним пожеланиям. От имени министра Бейшенбеку вручили мобильный телефон.

Начальник УВД Ошской области полковник милиции Женишбек Абитов, вручая подарок, поздравил мальчика с предстоящим праздником и пожелал в будущем стать сотрудником милиции, которым будет гордиться кыргызский народ.