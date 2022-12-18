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Утверждена Стратегия устойчивой пенсионной системы "Келечек булагы"

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- Асия Канаева
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Утверждена Стратегия устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики "Келечек булагы". Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.

Документ разработан в целях повышения эффективности системы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения Кыргызской Республики, реализации Указа президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" решено утвердить Стратегию устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики "Келечек булагы" и Дорожную карту по реализации Стратегии устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики "Келечек булагы".

Стратегия устойчивой пенсионной системы "Келечек булагы" направлена на внедрение на национальном уровне надлежащих систем и мер социальной защиты для всех и достижения к 2030 году существенного результата по охвату уязвимых слоев населения.

Вместе с тем документ определяет направления и задачи по обеспечению устойчивости пенсионной системы в среднесрочной и долгосрочной перспективах, которые позволят создать пенсионерам условия для достойной жизни.


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URL: https://www.vb.kg/425499
Теги:
пенсии, Кабинет министров
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