Президент дал комментарии по Кемпир-Абаду, арестованным и проблеме смога

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" прокомментировал вопросы по Кемпир-Абадскому водохранилищу, арестованным по подозрению в госперевороте и проблеме смога в Бишкеке.

(свободный перевод)

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Членам "Комитета по защите Кемпир-Абада", находящимся под стражей, продлили срок ареста. Действительно ли с их стороны были какие-то попытки устроить массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку в стране или это политические гонения?

- Во-первых, если у тех, кто именует себя так называемым "Комитетом по защите Кемпир-Абада", хватило ума только на это, то про остальное и говорить не нужно. Более 90% из тех, кто сегодня находится под арестом, не раз принимали участие в закрытых обсуждениях по вопросу границ. Соответственно, они должны лучше меня знать, что вопрос Кемпир-Абада решался в нашу пользу. Но, несмотря на это и не найдя других причин для организации госпереворота, они зацепились за Кемпир-Абад.

Мы не отдаем Кемпир-Абад, наоборот, вводим совместное управление по принципу 50 на 50. Возвращаем. До этого узбекская сторона на 100% управляла этим водохранилищем. К плотине с нашей стороны ни то, чтобы люди подойди, даже мышь не могла проползти. Или это неправда?

Наш единственный минус в том, что мы с самого начала рассматривали вопрос за закрытыми дверями вместо того, чтобы рассматривать открыто. Мы опасались, чтобы достигнутые в нашу пользу договоренности не рухнули. Пока договор не будет ратифицирован одна из сторон передумает, то вопрос не решится. До ратификации у каждого есть право вносить изменения. Поэтому до ратификации в Жогорку Кенеше мы рассматривали эти вопросы за закрытыми дверями. А те, кто в свою очередь, все понимая, делали вид, что ничего не понимают, хотели просто воспользоваться ситуацией. Они постоянно будоражили народ, говоря, что раз вопрос решается за закрытыми дверями, значит, не в нашу пользу. И именно такие вот провокаторы прямиком отправились в тюрьму. После ратификации ни одна из сторон не имеет права идти назад. Никто не сможет передумать. Вот сейчас в вопросах границ поставлена точка. То, что вопрос решился в нашу пользу, народ удостоверился сам.

Родители женщин, находящихся под стражей, обращаются к Вам с просьбой проявить милосердие и выпустить их на свободу. Как Вы это прокомментируете? Действительно, можно ли проявить милосердие и освободить их?

- Во-первых, прежде чем обращаться ко мне, они должны обратиться к самим арестованным. За два года из уст этих людей льется только ложь. Я никого не подстрекал, не обращал внимание. Просто не хотел ровняться на них. Или кто-нибудь, слышал, что я в течение двух лет сказал им что-то в ответ? Нет. Я и впредь не буду обращать внимание.

А почему родители, которые сегодня обращаются ко мне, не обратились тогда к свои дочерям со словами: "Будьте воспитаны, не надо клеветать! Зачем вам переворот?". Почему они не вразумили их, пока не стало поздно?!

Во-вторых, не я же этих женщин приводил за руку на собрание, где обсуждался вопрос госпереворота. Не я заставлял писать план, чтобы каждый по 100, по 1000 человек привезли. Они говорили, что нужно привезти народ на Портерах (Hyundai Porter). А народ для них кто, чтобы привозить их вот так на Портерах? Народ сейчас все видит и понимает, кто есть кто, и кто как работает.

В-третьих, их арестовал не я. У силовых структур, у каждого перед законом, перед государством есть свои обязанности. Они отвечают как за внутреннюю, так и за внешнюю безопасность. Если они не смогут вовремя предупредить угрозу или как-то не справятся со своими обязанностями, то все будут отвечать. Поэтому силовые структуры сработали своевременно. Арестовали. Они же не будут их гладить по голове за планы госпереворота. Теперь их судьбу решаю не я, а суд. Если они невиновны, то их оправдают. Я никому не могу дать приказ освободить кого-то. Работают законы. Отныне мы должны научиться жить по закону. До каких пор по любому поводу мы будем винить президента? Из-за того что я не вмешивался, были оправданы все те, кто проходил по делу по Октябрьским событиям. Я всем говорю, чтобы никто не вмешивался в работу судей.

Уже несколько дней как небо над городом чуть прояснилось. Но проблема смога в Бишкеке стоит остро уже с начала зимы. Некоторые депутаты парламента обвинили в этом мэра, предложив снять его с должности. Как вы считаете, в чем же все-таки корень проблемы: в ТЭЦ, в качестве угля или в чем-то ином? Исследуют ли власти этот вопрос?

- Смог не исчезнет моментально, если мы снимем мэра. Чтобы контролировать уровень смога, должна быть поддержка со стороны нашего общества. ТЭЦ выделяет лишь 10-15% дыма, накрывающего город. Мы это сами воочию увидели во время недавнего полета на вертолете над жилыми массивами. Весь остальной процент смога исходит от новостроек, частного сектора, саун и бань. Они сжигают резину, а также остатки тканей из швейных цехов. Такие случаи соседи должны сами контролировать и не позволять сжигать, поскольку выхлоп от их горения наносит вред каждому жителю этой округи. Неважно, сосед ли вы или просто прохожий, о таких случаях нужно говорить и пояснять о последствиях, сообщать в соответствующие органы. Только тогда мы сможем избавиться от смога.

Конечно же, власть тоже принимает меры и не бездействует. Мы тут же поручили провести рейд по частному сектору - сжигающих резину или тряпки для обогрева дома будут штрафовать, а сауны будут закрывать. Но если народ будет еще сам контролировать проблему, это даст больший результат, чем проводимые рейды.

Сейчас в новостройках много частных бань. Вот они и сжигают. Я поручил кабмину строить там бани. Ну и самое важное - мы собираемся усилить работу по строительству ГЭС. На сегодня возводится около 50 малых и средних ГЭС. С их запуском у нас появится возможность избавиться от смога, полностью перейдя на электроэнергию.