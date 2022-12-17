Скончался заслуженный артист КР Азиз Мурадиллаев. Об этом на своей странице в соцсети сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова, которая попросила президента КР похоронить актера на Ала-Арчинском кладбище.

"Кыргызстан и народ КР запомнит тебя таким светлым, улыбчивым! Светлая память тебе, Азиз!

Чуда не произошло. Азиз Мурадиллаев покинул этот мир. Об этом сообщила его супруга Эльвира. Последнее желание Азиза было, чтобы его похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Обращаюсь к Главе государства Президенту КР Садыру Жапарову по этому поводу, так как было постановление, что на этом кладбище хоронят только Народных", - написала она.

Напомним, ранее граждане страны собрали средства для его лечения. Президент Садыр Жапаров выделил 42 тысячи долларов.

Редакция vb.kg выражает самые искренние соболезнования родным и близким артиста.