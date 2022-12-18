Глава кабмина посетил Бишкекский штамповочный завод

Председатель кабинета министров посетил государственное предприятие "Бишкекский штамповочный завод". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров осмотрел производственные помещения и ознакомился с выпускаемой продукцией.

Решением кабинета министров производственные цеха завода переданы во временное пользование открытому акционерному обществу "Кыргызиндустрия" в целях обеспечения модернизации промышленности и эффективного управления государственными активами, а также для реализации государственных программ и задач республиканского значения, оказания государственной поддержки социально значимым проектам и инициативам.

На территории завода функционирует ряд проектов, реализуемых открытым акционерным обществом "Кыргызиндустрия".

Глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью обществ с ограниченной ответственностью "Кыргызтопчу", где налажено производство швейной фурнитуры путем организации производственной линии по изготовлению застежек-молний и пуговиц, "Кыргызтемирмык" по производству гвоздей, "Кыргызэлектроника" по производству вычислительной техники и микроэлектроники, многофункциональных устройств, "Кыргызбетонкурулуш, где производят полный ассортимент домостроительных панелей.

Председатель кабинета министров подчеркнул важность успешной реализации проектов, запущенных в рамках финансирования открытого акционерного общества "Кыргызиндустрия" в целях развития промышленного потенциала страны.