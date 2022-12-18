Президент: Мы приложим все усилия, чтобы кыргызстанцы работали на родине!

Президент Кыргызской Республики сегодня, 18 декабря, сделал обращение в связи с Международным днем мигранта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

vb.kg приводим текст обращения Садыра Жапарова:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники, осуществляющие трудовую деятельность за рубежом!

Многомиллионная трудовая миграция в мировом пространстве – уже сформировавшееся необратимое явление, которое сложно регулировать. Однако, необходимо постоянно последовательно работать над улучшением правового положения мигрантов. Миграционные законы и стратегии стран, вовлеченных в трудовую миграцию, должны соответствовать международным обязательствам, в которых в полной мере содержатся относящиеся к миграции нормы международного права, а также гарантии их реализации.

На сегодняшний день, учитывая глобальный миграционный поток, наши граждане в силу определенных обстоятельств также стали неотъемлемой частью такого процесса. Наши соотечественники неустанно трудятся за рубежом, стремятся построить новую жизнь для себя и своих близких. В то же время, они способствуют решению социальных вопросов на местном уровне, строительству социальных и других инфраструктурных объектов, открытию производственных предприятий и созданию рабочих мест, тем самым вносят вклад в развитие Отечества.

В последние годы наши соотечественники, работающие за рубежом, проявляют большой интерес к инвестированию в различные проекты в Кыргызстане. Это доказывает очевидную связь между миграцией и развитием. Как известно, такие двусторонние связи создают возможности для совместного развития.

Со своей стороны государство поддерживает такие инициативы и старается создать все необходимые условия. В качестве примера можно привести Указ "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации" от 29 января 2021 года в соответствии с которым утверждена Концепция миграционной политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы.

Данный документ представляет долгосрочное видение в вопросах регулирования миграционных процессов в стране. Концепция включает в себя систему приоритетных направлений, задач, целей в сфере миграции и основывается на соблюдении прав и свобод человека, защиты национальных интересов Кыргызской Республики.

Целью миграционной политики Кыргызской Республики является стабилизация миграционных процессов через реализацию государственных программ, направленных на смягчение неблагоприятных факторов, сопровождающих миграцию.

Соответствующие государственные органы предпринимают все возможное для поддержки наших граждан, работающих за рубежом, в особенности трудовых мигрантов на территории ЕАЭС, и будут и впредь активно продолжать такие усилия.

В то же время мы приложим все усилия для создания рабочих мест в Кыргызстане, чтобы у наших соотечественников была возможность работать у себя на Родине, дома, рядом с детьми и родителями!".