Погода
$ 84.95 - 85.95
€ 90.82 - 91.82

Садыр Жапаров: Гимн, как символ нации, призван сохранить духовное наследие

98  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, поздравил кыргызстанцев с 30-летием Государственного гимна страны.

vb.kg приводит текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Став независимой страной, широко раскрыв объятия к свободе, встав на путь демократии мы приняли символические знаки нашего государства и шагнули в будущее. Сегодня исполняется 30 лет нашему национальному гимну, который является одним из наших священных символов.

От всей души поздравляю всех вас с 30-летием государственного гимна Кыргызской Республики, который согревает душу и побуждает приложить руку к груди и провозглашает независимость и свободу страны!

Каждая нация отличается своим характером, языком, культурой. А становление нации как государства, ее независимость – это главное счастье народа, его достояние! Наша наследственная музыкально-поэтическая торжественная песня, наш священный символ, который воспевает это счастье, это достижение, повествующее о вчерашней судьбе страны, подтверждающее сегодняшнее и вселяющее надежду на завтрашний день, пробуждающее чувство гражданственности – это государственный гимн!

Депутаты "Легендарного парламента", серьезно отнеслись к принятию государственных символов и внимательно рассмотрели все поступившие варианты. Исторически известно, что из предложенных двух вариантов в результате была выбрана работа, в которой слова принадлежат Джалилю Садыкову и Шабданбаю Кулуеву, а музыка Насыру Давлесову и Калыю Молдобасанову. Несмотря на то, что именитых великих людей среди нас нет, оставленное ими великое наследие прочно закрепилось в сердцах кыргызстанцев и всегда является источником вдохновения для гражданских свершений.

Бесспорно, что в этом гимне содержатся все те атрибуты, которые отражают святое наследие наших предков, традиции, ценности, благородный народ, необъятную родину как Ала-Тоо, суверенитет самостоятельного государства, и призывают население к единству, дружбе, согласию и добрососедству.

Поэтому мы при проведении различных государственных, международных, республиканских, важных официальных и торжественных мероприятий начинаем с гимна, который мы чтим и любим воздаем почести.

Считаю своим священным долгом не только праздновать и отмечать 30-летие государственного гимна, но и увековечивать его, как священный талисман, который будут хранить в сердцах молодое поколение, уделять особое внимание продолжению этой традиции потомками.

Ведь государственный гимн, как великий символ нации, призван сохранить наше непреходящее духовное наследие, обогатить драгоценную сокровищницу нашего народа, формировать у молодого поколения видение государства, мира, воспитывать патриотизм, гражданскую честь, творчество.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником.

Пусть в нашей стране царит мир, пусть небо будет чистым, а будущее светлым!

Пусть наш красный флаг, залитый солнцем развевается, а наш гимн звучит вечно!

Пусть наш суверенный великий народ чтит государственные символы и живет в гармонии, единстве и процветании!

Желаю каждой семье здоровья, счастья, благополучия!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425504
Теги:
праздник, Гимн, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  