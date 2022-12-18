Садыр Жапаров: Гимн, как символ нации, призван сохранить духовное наследие

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, поздравил кыргызстанцев с 30-летием Государственного гимна страны.

vb.kg приводит текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Став независимой страной, широко раскрыв объятия к свободе, встав на путь демократии мы приняли символические знаки нашего государства и шагнули в будущее. Сегодня исполняется 30 лет нашему национальному гимну, который является одним из наших священных символов.

От всей души поздравляю всех вас с 30-летием государственного гимна Кыргызской Республики, который согревает душу и побуждает приложить руку к груди и провозглашает независимость и свободу страны!

Каждая нация отличается своим характером, языком, культурой. А становление нации как государства, ее независимость – это главное счастье народа, его достояние! Наша наследственная музыкально-поэтическая торжественная песня, наш священный символ, который воспевает это счастье, это достижение, повествующее о вчерашней судьбе страны, подтверждающее сегодняшнее и вселяющее надежду на завтрашний день, пробуждающее чувство гражданственности – это государственный гимн!

Депутаты "Легендарного парламента", серьезно отнеслись к принятию государственных символов и внимательно рассмотрели все поступившие варианты. Исторически известно, что из предложенных двух вариантов в результате была выбрана работа, в которой слова принадлежат Джалилю Садыкову и Шабданбаю Кулуеву, а музыка Насыру Давлесову и Калыю Молдобасанову. Несмотря на то, что именитых великих людей среди нас нет, оставленное ими великое наследие прочно закрепилось в сердцах кыргызстанцев и всегда является источником вдохновения для гражданских свершений.

Бесспорно, что в этом гимне содержатся все те атрибуты, которые отражают святое наследие наших предков, традиции, ценности, благородный народ, необъятную родину как Ала-Тоо, суверенитет самостоятельного государства, и призывают население к единству, дружбе, согласию и добрососедству.

Поэтому мы при проведении различных государственных, международных, республиканских, важных официальных и торжественных мероприятий начинаем с гимна, который мы чтим и любим воздаем почести.

Считаю своим священным долгом не только праздновать и отмечать 30-летие государственного гимна, но и увековечивать его, как священный талисман, который будут хранить в сердцах молодое поколение, уделять особое внимание продолжению этой традиции потомками.

Ведь государственный гимн, как великий символ нации, призван сохранить наше непреходящее духовное наследие, обогатить драгоценную сокровищницу нашего народа, формировать у молодого поколения видение государства, мира, воспитывать патриотизм, гражданскую честь, творчество.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником.

Пусть в нашей стране царит мир, пусть небо будет чистым, а будущее светлым!

Пусть наш красный флаг, залитый солнцем развевается, а наш гимн звучит вечно!

Пусть наш суверенный великий народ чтит государственные символы и живет в гармонии, единстве и процветании!

Желаю каждой семье здоровья, счастья, благополучия!".