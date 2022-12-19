Ставьте перед собой реальные цели. Гороскоп с 19 по 25 декабря

Три важных события подряд нас ожидает на предстоящей неделе. Юпитер 20 декабря переходит в зодиакальное созвездие Овен, что добавит больше энергии в дела, но с другой стороны может приводить и к переоценке сил. Краткосрочные дела могут двигаться быстрее долгосрочных, но важна продуманность действий. В четверг, 22 декабря, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Козерог. День зимнего солнцестояния. Начинается астрономическая зима. Самый короткий день и самая длинная ночь, в добавок ещё и самая тёмная, поскольку завершается лунный цикл и Луны на небе не будет. Так называемый день Гекаты. А 23 декабря, в пятницу, нас ожидает последнее в уходящем 2022 году Новолуние.

Овен – обсудить очередные слухи и пикантные подробности чужой жизни вы всегда успеете, а вот добиться встречи с руководством, попасть на приём в госучреждения и решить важные вопросы, получить документы и пополнить казну в этом году, вы уже вряд ли сможете позже. Не теряйте времени даром и пользуйтесь делом случая, пока нужных людей можно застать на месте. Заранее приготовьте поздравительные речи и корпоративные подарки по случаю наступающего 2023 года, скорее всего и вы не уйдёте с пустыми руками.

Телец – поддавшись уговорам, вы можете растратить слишком много денег, а до конца года существенных поступлений не предвидится. Проявив практичность, вы сможете пересмотреть траты и встретить Новый год в хорошем настроении и с деньгами. Предновогодняя неделя пройдёт в приятном общении. Поздравив деловых партнёров и знакомых с наступающим праздником, вы освободитесь для романтичного общения. В последний момент решиться судьба дальних поездок. а также знаковых встреч и свиданий.

Близнецы – не усложняйте себе жизнь спорами. Они могут растянуться надолго, но так и не привести к нужному результату. Обстоятельства поменяются и спорные вопросы решаться благодаря своевременному содействию влиятельных людей или общих знакомых. Кстати, будет не лишним уладить финансовые дела. Есть шанс под занавес уходящего года существенно пополнить казну и совершить нужные покупки. Приятные сюрпризы преподнесут тайные поклонники и покровители.

Рак – погрузившись в ворох забот, посчитав их настолько важными, что до следующего года их отложить нельзя, вы можете пропустить много чего интересного. Примите во внимание советы, а в некоторых случаях и критику как деловых партнёров, так и любимого человека. Они напомнят о приближении Нового года, предложив оторваться от рутинных забот, заменив их новогодними корпоративами, а заодно и обсуждением планов на предстоящий год. задуманные в это время осуществится, чему будет способствовать и Новолуние, которое состоится 23 декабря.

Лев – вас может бросать из крайности в крайность. То захочется праздника и веселья, то вдруг проснётся чрезмерный трудоголизм, погружая в нескончаемый поток поездок, обсуждений и прочей суеты. Новый год уже совсем близко и сейчас есть возможность пополнить казну, переговорить с влиятельными людьми и руководством относительно будущего карьеры, и решить вопросы с документами в различных инстанциях. и задачи, не пытаясь объять необъятное, распыляя силы. В этом случае вы всё успеете и достигните значимых результатов.

Дева - пустяковая причина может вызвать бурю возмущений у домочадцев. Дайте им возможность высказаться, а в порыве эмоций не спешите тратить деньги. На смену возмущениям, довольно быстро придёт восторженное настроение предвкушения новогодней сказки. Посещение увлекательных шоу, корпоративов наполнит жизнь яркими впечатлениями и объяснения в любви не заставят себя долго ждать. Успех возможен и в делах. Будет положено начало сотрудничеству и проектам, которые осуществятся в 2023 году.

Весы – погрузившись в водоворот поездок и общения, вы можете растратить время впустую, что разочарует и станет причиной разногласий в доме. Отложите все второстепенные дела и сосредоточьтесь на покупках, а также решении финансовых вопросов. Вы успеете существенно пополнить казну в этом году и совершить покупки, которые казались вам недосягаемыми. Всё это порадует домочадцев, а отличие от бесконечных обсуждений и рассуждений.

Скорпион – несмотря на загруженность делами, не игнорируйте приглашения на различные вечеринки и мероприятия, а также общение как деловое, так и личное. Предновогодняя неделя подарит вам уникальную возможность в неформальной обстановке обсудить важные планы на 2023 год, положив начало продуктивному сотрудничеству. А в отношения удастся вернуть гармонию, понимание и доверие. Возможны неожиданные знакомства, либо признания в чувствах, если отношения длятся давно.

Стрелец – споры в доме могут плавно перерасти в траты денег, но покупки и развлечения вряд ли вас успокоят, а скорее озадачат поиском денег для действительно нужных покупок. Сосредоточьте свои силы на работе. Приложив чуть больше усилий, вы сможете получить неожиданно большую сумму денег до конца этого года, а также обеспечить себя доходами в 2023 году. Возможно даже удастся сменить работу, либо создать дополнительные источники доходов.

Козерог – недомогание сменится бурной деятельностью и приливом энергии, но не расходуйте зря силы на споры с домочадцами. Вы полны всевозможных идей и направьте их на претворение в жизнь возникающих планов. Ваши идеи поддержат деловые партнёры, что обеспечит вас новыми контрактами на 2023 год, а замыслы, связанные с празднованием приближающегося Нового года поддержат друзья и близкие люди. Смело воплощайте свои задумки, не теряя время на их обсуждение, и предновогодняя неделя пройдёт в приятном общении, поездках, свиданиях и вечеринках.

Водолей – погрузившись в круговорот поездок и общения, вы можете утонуть в потоке информации и всевозможных хлопот, выбившись в конечном итоге из сил. Предновогодняя сказка не терпит суеты. Тишке едешь дальше будешь. Не спеша вы сможете завершить значимые дела, отдохнуть, поправить здоровье, уделив внимание красоте. Спокойный ритм жизни позволит заметить возможности для пополнения казны, а также не упустить из виду приятные сюрпризы от дорогих сердцу людей.

Рыбы – принимайте поздравления, дарите своё внимание близким людям и сослуживцам, а также обратите внимание на полученные деловые предложения и приглашения на всевозможные вечеринки, дружеские посиделки. Вы увлекательно проведёте время в приятной компании, настроившись на новогоднюю волну. Восстановятся утраченные дружеские связи, а возможность объясниться в чувствах даст шанс встретить Новый год в гармонии с любимым человеком. Лишь с тратами денег следует быть осмотрительнее.

Астролог Андрей Рязанцев