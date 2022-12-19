Аскар Сыдыков: Для внедрения зеленых технологий в Кыргызстане нужны стимулы

"Зеленые технологии нужны Кыргызстану, чтобы сохранить экосистемы и биоразнообразие и при этом обеспечить рост доходов. Но для их развития очень важно иметь законодательные стимулы, как это принято в международной практике. Это могут быть налоговые и таможенные льготы, доступное финансирование – бизнесу должно быть выгодно применение зеленых технологий", - сказал в интервью vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков перед презентацией исследования по законодательным стимулам для внедрения и использования зеленых технологий в нашей стране.

"Но, как выяснилось во время исследования, проведенного нами, в Кыргызстане совсем мало таких стимулов. Хотя мы много в последнее время говорим о зеленой экономике. Однако, как оказалось, ощутимых денежных стимулов для внедрения таких технологий совсем незначительно. Их можно перечислить по пальцам. Это – освобождение от НДС на ввоз электромобилей, некоторых видов оборудования для мини ГЭС и сельского хозяйства", - добавил он.

Презентация вызвала такую бурную дискуссию среди экспертов, юристов, экологов, представителей госструктур, международных организаций и бизнеса, что вышла за рамки запланированного мероприятия. И понятно, почему был вызван такой интерес к этой проблеме. Зеленая экономика – это долгосрочная стратегия развития нашей страны. Экологически чистые, зеленые технологии сегодня стремятся использовать во всем мире. Мировое сообщество прилагает масштабные усилия для того, чтобы сделать зеленую экономику эффективной моделью развития. В основе такой экономики – зеленые технологии. И, естественно, Кыргызстан не может выпасть из этого процесса.

"В рамках исследования были рассмотрены стимулы в таких важных для Кыргызстана отраслях, как недропользование, сельское хозяйство и туризм. И сегодня наши эксперты представят свои выводы, предложения, какие стимулы для развития зеленых технологий нужны и как они помогут снижению конфликтности в этих сферах", - рассказал vb.kg глава МДС.

По его словам, в этих секторах возникает немало недовольства и возмущений, конфликтных ситуаций. Например, если взять сельское хозяйство, то не утихают споры по воде, пестицидам.

"Мы провели краткий анализ имеющихся на сегодняшний день законодательных стимулов, а также выработали предложения по внедрению других необходимых стимулов по переходу к использованию зеленых технологий на основе международной практики, - сообщил глава МДС Аскар Сыдыков. - Хотим дать их правительству. Госорганы, что радует, открыты для сотрудничества".

"Понятно, что без устойчивого финансирования переход к принципам зеленой экономики практически нереалистичен. Не могу сказать, что в таких стратегически важных для нас отраслях, как сельское хозяйство, туризм, переработка бытовых отходов, транспорт, есть значительные успехи по внедрению зеленых технологий. И все-таки они есть. Например, если в 2019 году вопрос по электромобилям в стране вообще не стоял, то после внесения нами зеленых интервенций в Налоговый кодекс, предусматривающих освобождение от НДС на ввоз электромобилей, через полтора года мы увидели результаты налоговых изменений, - пояснил vb.kg заведующий отделом стратегического планирования Министерства экономики и коммерции Эрмек Ашыров. – В 2023 году у нас будет уже триста зеленых технологий, которые будут освобождаться от налогов".

Как отметила директор фонда Peacenexus в Кыргызстане Чинара Эсенгул, периодически происходят конфликты между горнодобывающими компаниями и местным населением. Понятно, что в этой сфере представлены определенные политические интересы больших держав. Но эти конфликты связаны и с ухудшением окружающей среды, климатическими изменениями. Поэтому так важны в законодательном порядке стимулы, в частности, для бизнеса для внедрения зеленых технологий, чтобы предотвращать конфликты между ним и населением.

Анализ, проведенный экспертами МДС, показал, что, по предварительным подсчетам, сельскохозяйственный блок содержит шесть экологических стимулов, в горнорудной отрасли их тоже шесть, а в туризме пока один, и тот косвенно касается отрасли – обнуления таможенной пошлины и отмены налогов на ввоз электромобилей в страну. Этих стимулов явно недостаточно, и к тому же они не систематизированы.

Государственное регулирование в нашей стране должно основываться на мировых тенденциях, заключили эксперты. Строительные нормы, функциональные зоны и режимы использования земель не учитывают современных технологий, ориентированных на зеленые виды деятельности. Например, анализ законодательства в сфере туризма показал, что специальных налоговых льгот, направленных на деятельность компаний по обращению с отходами и вторичными ресурсами, нет. Управление отходами в лучшем случае ограничивается такими добровольными инициативами, как раздельный сбор и сортировка.

Эксперты считают, что нужны специальные налоговые льготы, направленные на деятельность по обращению с отходами и вторичными ресурсами. В управлении бытовыми отходами рекомендовано использовать международный опыт России - по хранению отходов и взиманию плат, Шотландии - по разделению отходов на местах образования, Англии и Франции - по передаче управления очистными сооружениями частным компаниям с участием муниципалитета в совете.

Международный опыт эксперты советуют применять в недропользовании и смежных производствах. Представляют интерес опыт Канады по управлению ледниками (на стыке их рационального использования и естественного таяния), Чили - по разработке социального пакета и устойчивого управления месторождениями.

В сельском хозяйстве законодательные стимулы преимущественно фискальные (в основном через НДС и местные налоги). По мнению экспертов, законодательный режим использования земельных и водных ресурсов является ограничительным. Так, если территории обозначены сельскохозяйственными землями, то это ограничивает от любых видов деятельности на них. Для улучшения ситуации в отрасли рекомендовано использовать опыт Грузии по разрешенным видам деятельности в пределах земель сельскохозяйственного назначения.

Сельскохозяйственная отрасль в целом, как и туризм, является кросс-секторальной, ее общие подходы применимы во всех других отраслях, заключили эксперты.

Однако 2022 год смело можно назвать годом изменений. В стране разрабатываются и недавно были приняты основные нормативные акты и государственные программы по "озеленению" экономики и внедрению законодательных стимулов. Это налоговые послабления, специальные требования к рекреационным зонам Иссык-Куля, ряд мероприятий по исполнению Указа Президента КР об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

Для всестороннего рассмотрения результатов исследования МДС планирует провести консультации с различными организациями и заинтересованными сторонами, а также совместно с госорганами рассмотреть пути расширения законодательных стимулов для зеленой экономики в Кыргызстане.