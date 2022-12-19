Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финале она по пенальти победила сборную Франции, основное время матча закончилось со счетом 3:3. Об этом сообщает Forbes.

Счет в матче открыл Лионель Месси: на 23-й минуте он забил 11-метровый. Второй гол Аргентины забил Анхель Ди Мария на 36-й минуте. Франция отыгралась буквально за минуту в конце второго тайма: Килиан Мбаппе на 80-й минуте реализовал с пенальти, на 81-й забил второй мяч, сравняв счет. Основное время матча завершилось вничью, и командам пришлось сыграть два дополнительных тайма по 15 минут. Первый закончился без голов, а во втором забил сначала Месси у аргентинцев, а затем второй пенальти в ворота Аргентины реализовал Мбаппе. В серии пенальти Франция не забила дважды, аргентинцы не промахнулись ни разу.

Для Аргентины чемпионат мира по футболу начался с неожиданного поражения от Саудовской Аравии. Но после этого команда выиграла все матчи, на пути к финалу обыграв Польшу, Мексику, Австралию, Нидерланды и Хорватию.

Франция играла в финале чемпионата мира по футболу второй раз подряд: в 2018 году в Москве французы обыграли хорватов со счетом 4:2. На этом турнире, не считая финала, французы проиграли только один матч - против сборной Туниса. В играх на вылет Франция прошла Польшу, Англию и Марокко.

Это третья победа сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Сборная страны выигрывала турнир в 1978-м и 1986 годах. Аргентина также играла в финале в 2014 году, на Чемпионате мира в Бразилии, но уступила тогда сборной Германии.

Чемпионат мира по футболу прошел в Катаре. Впервые его провели в декабре, а не летом. В матче за третье место сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1.