Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Песику нужен хозяин

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяина для щеночка-мальчика. Этому красивому песику два с половиной месяца. Животное здорово, от блох и глистов обработано, получило первую прививку. По характеру это очень игривое и жизнерадостное создание. Щенок уже научился лаять у взрослых собак. Телефон для справок: 0(555)108-800.

Бело-рыжая красавица

Пристраивается котенок-девочка. Этой красавице бело-рыжего окраса сейчас три месяца. Кошечка здоровая, чистенькая. По характеру очень ласковая. Лоточек знает на пять. На новое место жительства киску привезут. Обращайтесь по следующему номеру телефона: 0(709)784-537.

Познакомьтесь с Веней!

А этого красавца зовут Веня и ему очень нужны дом, и заботливые хозяева. С котиком случилось страшное: его избили и сломали челюсть. Животное вылечили. Теперь с Веней все в порядке, но совсем не хочется, чтобы он вновь оказался на улице. Веня ласковый и очень доверчивый, не смотря на все, что ему пришлось пережить. От паразитов котика обработали. Он привит и кастрирован. К лотку приучен. Если вы захотите стать для него верным другом и хозяином, звоните: 0(555)437-450 (Ирина).

А это Симба

Перед вами Симба. Котику два года. У пушистого красавца была сломана лапка. Сейчас с Симбой все в порядке, осталась только небольшая хромота. Однако, она ему совсем не мешает. Кот привит. Приучен к лотку. На вид это просто маленький роскошный львенок! Хотите познакомиться с ним поближе? Тогда звоните: 0(555)437-450 (Ирина).

Умный Максимус

Разрешите представить вам роскошного кота Максимуса. Животное здоровое, кастрированное, к лотку приученное. Котик очень умный, ласковый и общительный. Хотите стать его родителями? Звоните: 0(555)437-450 (Ирина).

Игривые девчата

Очень ждут своего единственного - любящего и заботливого человека две девочки. Кошечкам по пять с половиной месяцев. Девочки активные, игривые, ласковые. Животные здоровы, обработаны от внешних и внутренних паразитов. На днях будут стерилизованы. К лоточку с наполнителем кошечек приучили. В еде наши красавицы не привередливы. Если вам приглянулась одна из этих пушистых девочек, и вы готовы заботиться о ней долгие годы, тогда звоните: 0(555)767-507.

Малыш с мужским характером

Перед вами воспитанный, умный котик. Этот пушистый мальчик видит только одним глазиком, но в остальном он здоров и полон сил. Игривый. Лоточек знает на пять. Уже проявляет мужской характер. Обращайтесь по следующему номеру телефона: 0(555)095-395.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.