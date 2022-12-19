В Нарынской области стартовал чемпионат по хоккею на кубок Нарынской хоккейной лиги. В соревнованиях по зимним видам спорта принимают участие 7 команд: Бишкека, Иссык-Кульской области, Джумгальского, Ат-Башинского районов и Нарына.

В открытии чемпионата приняли участие полномочный представитель президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики – директор Департамента физической культуры и спорта Канат Шабданбаев и местные жители.