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Стартовал чемпионат по хоккею на кубок Нарынской хоккейной лиги

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- Жан Алиев
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В Нарынской области стартовал чемпионат по хоккею на кубок Нарынской хоккейной лиги. В соревнованиях по зимним видам спорта принимают участие 7 команд: Бишкека, Иссык-Кульской области, Джумгальского, Ат-Башинского районов и Нарына.

В открытии чемпионата приняли участие полномочный представитель президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики – директор Департамента физической культуры и спорта Канат Шабданбаев и местные жители.


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URL: https://www.vb.kg/425520
Теги:
Нарынская область, спорт, хоккей, чемпионат
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