Обращение ОО "МувГрин" относительно гражданского мониторинга

Экологическая общественная организация МувГрин распространила обращение относительно деятельности организации и гражданского мониторинга качества воздуха.

"Организация "МувГрин" была основана в 2011 году, как экологическое движение. С 2017 года организация сфокусировала свою деятельность на вопросах, связанных с загрязнением атмосферного воздуха и начала осуществлять гражданский мониторинг качества воздуха в г. Бишкек.

"МувГрин" является одной из ведущих организаций в Кыргызстане, которая на протяжении пяти лет поднимает вопросы и предлагает решения для снижения загрязнения воздуха не только в зимний период, но и в летнее время. Мы активно сотрудничаем с ведущими международными научными институтами, профессиональными сообществами такими, как Финский метеорологический институт, Университет Дьюка (США), Назарбаев Университет (Алматы), Ассоциацией практикующих экологов (Астана), с международными организациями – ЮНЕП, МОМ, и др. "МувГрин" является членом Зеленого Альянса Кыргызстана, объединяющий в себе более 50 экологических организаций страны, а также членом CAN ВЕКЦА (Региональная Климатическая Сеть).

Благодаря информационной работе "МувГрин" была инициирована разработка Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в г. Бишкек в 2018 году, а затем сотрудники организации приняли участие в доработке Правительственного Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек и Сокулукском, Аламудунском районах Чуйской области на 2021-2023 годы. "МувГрин" также является членом Экосовета при мэрии города Бишкек. Начиная с 2021 года мы провели несколько мероприятий и консультационных встреч с мэрией города Ош, которая также заинтересована в улучшении качества воздуха в Оше.

Кроме мониторинга качества воздуха, наша организация проводит исследования и разрабатывает аналитические записки с рекомендациями для государственных органов по улучшению качества воздуха в городе через энергоэффективные меры, внедрение зеленых технологий, как тепловые насосы, улучшение общественного транспорта, развитие велоинфраструктуры, решение проблемы бишкекского санитарного полигона, увеличение зеленых насаждений и др.

Также мы проводим мероприятия, направленные на повышение потенциала местных акторов в мониторинге качества воздуха, в том числе для представителей государственных структур. Так с 2021 по 2022 гг. были проведены тренинги и встречи для представителей Кыргызгидромета и Министерства здравоохранения по международным стандартам мониторинга качества воздуха. Была организована поездка в Астану по обмену опытом между Кыргызгидрометом и Казгидрометом. В марте 2022 года, МувГрин провела в Бишкеке первую Центральноазиатскую конференцию по загрязнению воздуха на которой выступили представители гидрометов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также более 20-ти международных экспертов из стран ЦА, ЕС, Азии и США. В данный момент наша организация координирует Центральноазиатскую сеть по качеству воздуха AQCA.

С 2020 года "МувГрин" сотрудничает с AirKaz (www.airkaz.org). Датчики AirKaz производятся в Казахстане, они сертифицированы, проходят поверку и одобрены Казгидрометом. Перед установкой данных датчиков в Кыргызстане организацией был получен официальный сертификат, выданный Центром по Стандартизации и метрологии при Министерства экономики КР.

С 2020 года "МувГрин" установила 8 датчиков AirKaz в г. Бишкек, также датчики установлены в других городах Кыргызстана: Ош, Нарын, Джалал-Абад, Чолпон-Ата, Токмок, Каракол, Балыкчы и Кара-Балта. Общая мониторинговая сеть организации включает в себя 31 датчик AirKaz. Перед установкой все датчики прошли поверку в Казахстанском институте стандартизации и метрологии, так как, к сожалению, в Кыргызстане нет подобного ведомства, которое могло бы дать заключение о том, что датчики работают исправно.

Данные датчиков доступны на сайте www.aq.kg и в мобильном приложении AQ.kg. Кроме того, на сайте и в мобильном приложении представлены данные 5 датчиков Purple Air, установленных "МувГрин, а также датчиков Purple Air других организаций и частных лиц, которые мониторят состояние воздуха рядом со своими офисами и жилищами.Также по соглашению между AirKaz и IQair данные некоторых датчиков отображаются на сайте IQair.com.

Данные гражданского мониторинга используются в аналитических материалах, как альтернативные данные. Выпускаются квартальные отчеты по загрязнению воздуха в г. Бишкек. Все материалы представлены в открытом доступе на сайте организации www.movegreen.kg и в социальных сетях. Благодаря данным гражданского мониторинга "МувГрин" первым определил в 2021 г., что основным источником смога в отопительный сезон в Бишкеке является печное отопление в частном секторе в городе и новостройках вокруг города (около 50 новостроек). Этот вывод был подтвержден рядом международных исследований представленных ПРООН/ЮНЕП и ЮНИСЕФ в 2022 году. Другими крупными источниками смога в Бишкеке являются дымящая свалка, выхлопные газы и ТЭЦ. А также в загрязнение воздуха вклад вносят открытое сжигание, промышленные и коммерческие объекты, пыль от открытого грунта и другое.

Относительно достоверности рейтинга IQair.com: на сайте IQair по Бишкеку представлено 5 датчиков организации "МувГрин". Большинство данных для этого сайта предоставляет КыргызГидромет с 23 датчиков Clarity Node S , датчики гражданских лиц, других организаций (11 датчиков) и станция Посольства США в КР. Согласно официальному запросу о том, каким образом IQair рассчитывает рейтинг загрязнения воздуха мы получили ответ, что рейтинг – это показатель среднего значения всех датчиков, размещенных на их сайте. Таким образом, наши датчики влияют только на 12,5% общего показателя рейтинга. Соответственно, заявления о том, что рейтинг по загрязнению воздуха в Бишкеке полностью зависит от наших данных являются неверными.

На декабрь 2022 г. в г. Бишкек всего расположено около 60-ти датчиков по изменению PM частиц, радиус охвата датчиков в среднем составляет 20-40 метров, что говорит о малой представленности данных об источниках загрязнения На данные датчиков влияет множество факторов: ветер, близость к транспортным потокам или другим источникам загрязнения воздуха. Более достоверную ситуацию в городе можно получить только с увеличением количества датчиков мониторинга и их анализа. А при полном охвате территории города будет точечно определять источники загрязнения. Таким образом, увеличение сети мониторинга может выявить более высокое загрязнение воздуха, чем то, что мы наблюдаем в последнее время. К сожалению, в нашей стране нет базы на основе которой можно было проводить качественные исследования. Например, датчики "МувГрин" дают показатели только по твердым частицам, но кроме их в атмосферном воздухе присутствует превышение по газам, что тоже влияет негативно на здоровье граждан. Мы хотим обратить внимание и призвать к тому, чтобы на базе соответствующих государственных органов открывались научные лаборатории и институты по изучению, поверке и лицензированию оборудований, а в будущем и производство местных датчиков международного стандарта по мониторингу качества воздуха. Но на данный момент мы призываем власти принимать решения по улучшению качества воздуха на основе существующих данных. Для этого есть достаточно приведенных анализов источников и шагов решения проблемы от местных и иностранных экспертов.

Вся деятельность организации направлена на то, чтобы воздух в Бишкеке и во всем Кыргызстане был безопасным для здоровья горожан, что также внесет не меньший вклад в развитие туристической и инвестиционной привлекательности страны. Наша деятельность прозрачна и ведется в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами. Для нас стало неожиданным узнать о том, что именно мы являемся виновником в попадании Бишкека в топ городов с грязным воздухом. Мы понимаем, что местами результаты нашей работы могут быть неприятны некоторым структурам, например тот факт, что воздух в г. Ош и г. Джалал-Абад, также превышает установленные ПДК. Но эта реальность, которая подтверждается не только данными наших датчиков, но и визуальным наблюдением. Отрицание факта превышения всех норм и критическая концентрация твердых частиц в воздухе в зимнее время приведет только к ухудшению экологической ситуации, с данными от МувГрин или без них.

Мы, как организация, которая на протяжении пяти лет активно занимается проблемой смога наблюдаем позитивные изменения в этом направлении. В том числе Указ Президента №77 от 19 марта 2021г. о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики, в котором обозначены ряд мер по улучшению качества воздуха. Также создание Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, которое является уполномоченным государственным органом в области политики и координации охраны окружающей среды, экологии и климата. С момента создания данного ведомства у гражданского сектора и у международных финансовых институтов появился один ответственный орган для совместной плодотворной работы. К тому же ежегодно этот вопрос поднимается на уровне Жогорку Кенеша КР, и мы будем рады провести более углубленную информационную встречу с депутатами, рассказать об имеющихся наработках аналитики и исследований.

Мы также осознаем, что для решения проблемы загрязнения воздуха необходимы комплексные, совместные усилия разных сторон, как со стороны правительства, так и со стороны гражданского сектора. Мы надеемся на то, что правительство перейдет от дискуссии о мониторинге качества воздуха к эффективным действиям по решению проблемы смога, для того чтобы восстановить и придать Кыргызстану былую славу страны чистого горного воздуха.