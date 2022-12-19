Факты незаконных поборов выявлены в ОЗАГСПРН Ноокатского района

Выявлены факты незаконных поборов денежных средств в ОЗАГСПРН Ноокатского района. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГУ ГКНБ КР по Ошу и Ошской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств со стороны должностных лиц территориального подразделения ОЗАГСПРН Ноокатского района Ошской области. Возбуждено уголовное дело по статье 337 часть 2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Согласно материалам уголовного дела установлено, что ведущий специалист ОЗАГСПРН Ш.С.А. руководила устойчивой схемой поборов денежных средств с граждан за оказание услуг в выдаче свидетельств о гражданском состоянии и регистрации во временном учете иностранных граждан.

В настоящее время ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и привлечению виновных лиц.