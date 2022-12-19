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Депутат Маматалиев предлагает штрафовать за отсутствие в авто катализаторов

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- Асия Канаева
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На общественное обсуждение вынесен проект закона "О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях". Инициировал его депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Народоизбранник предлагает статью 182 дополнить частью 8 в следующей редакции: "8. При первичной государственной регистрации, перерегистрации, внесении изменений в регистрационные данные, снятия с учета автотранспортных средств, в случае отсутствия каталитических нейтрализаторов, - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.".

Катализатор - устройство в выхлопной системе автомобиля, частично ликвидирующее в выхлопных газах вредные для человека и окружающей среды химические вещества (сажу, окись углерода и окись азота).

Если катализатора в автомобиле нет, то физическое лицо будут штрафовать на 20 тысяч сомов, а юридическое на 65 тысяч сомов.

По данным правительства за 2021 год, около 80 процентов автомобилей в нашей стране либо не имеют катализаторов, либо имеющиеся в них не очищают выхлопы от вредных веществ.

Инициатор проекта закона Маматалиев считает автомобили основным источником загрязнения окружающей среды в Кыргызской Республике.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение 16 декабря.

Предложения и замечания просят сообщать по телефону 0(312)63-92-77 и направлять на электронную почту: nsuleimanova86@gmail.com.


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URL: https://www.vb.kg/425533
Теги:
закон, экология, Депутат, смог
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