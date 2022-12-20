43 жителя Таласской области выехали на работу в Южную Корею. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев 19 декабря 2022 года во время мероприятия по отправке кыргызстанцев в Республику Корея, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках Указа президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации" министерством проводится большая работа по созданию рабочих мест для граждан Кыргызстана за рубежом.

Так, между Центром трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР) при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подписано соглашение с Таласской областной администрацией и провинцией Чолла-Пукта района Кочанг Республики Корея, по которому наше отправляет первую группу жителей области в Южную Корею.

Соглашение, которое было заключено при поддержке посольства Кыргызстана в Республике Корея, предусматривает создание условий труда, а это достойная заработная плата, соцгарантии, важно, чтобы вы показали высокий уровень и не нарушали законы страны пребывания", - сказал министр.