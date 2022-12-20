В России могут легализовать деятельность майнеров

Законопроект о регулировании майнинга, который предполагает его легализацию, декларацию дохода от него и уплату налогов, Госдума РФ может принять в первом чтении на этой неделе. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документом предполагается введение в правовое поле России механизма, который будет регулировать деятельность по майнингу криптовалюты и ее продажу.

- Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению, - сказал "Известиям" Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект, в частности, получил поддержку Минфина.

По его словам, майнинг как бизнес давно существует в России, но до сих пор никак не регулируется, хотя им занимается большое количество граждан.

- Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами, в том числе силовыми. Поэтому очевидно, что закон очень нужен, - пояснил Анатолий Аксаков.

Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов добавил, что документ, который вносит поправки в закон о ЦФА, не принимался в силу долгих согласований с Банком России.

- Сначала была очень жесткая позиция ЦБ, который не поддерживал законопроект, и более лояльная Минфина. После длительных переговоров происходило сближение данных позиций. В итоге мы достигли компромисса, поэтому законопроект готов к рассмотрению. Надеюсь, что до Нового года он будет принят в первом чтении, - подчеркнул парламентарий.

По его словам, после принятия законопроекта майнинг, по сути, станет легальным, а цифровые активы сможет законно иметь любой гражданин страны.

Законопроект был внесен в Госдуму представителями всех фракций в ноябре. Согласно пояснительной записке, ЦБ РФ и правительство наделяются полномочиями по установлению требований к деятельности физических и юридических лиц, которые занимаются майнингом. Документом также устанавливается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, "подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры", за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.