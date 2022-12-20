Модернизированный Майлуу-Суйский ламповый завод будет выпускать стеклотару

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее совещание по деятельности открытого акционерного общества "Майлуу-Суйский ламповый завод". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках совещания была представлена презентация о деятельности предприятия и проектах по производству стеклянной тары и реконструкции стекловаренной печи.

Заводу предоставлен бюджетный кредит в размере 1 миллиарда сомов, выдан первый транш в размере 400 миллионов сомов.

Глава кабмина отметил, что предприятие должно начать работу в полном объеме, обеспечив высокие стандарты качества и эффективность производства.

"Завод должен работать и днем, и ночью, в несколько смен, если потребуется. Предприятию кабинетом министров выдан бюджетный кредит и мы будем следить за тем, чтобы кредитные средства использовались строго по назначению. Выпускаемая продукция градообразующего предприятия должна соответствовать всем требуемым стандартам и высокому качеству. Завод должен обеспечивать всю республику светодиодными лампами, а также качественной стеклотарой для отечественных производственных компаний", - сказал Акылбек Жапаров.

Решением кабинета министров утвержден перечень товаров, производимых открытым акционерным обществом "Майлуу-Суйский ламповый завод". Предприятие будет поставлять продукцию в государственные и бюджетные организации, предприятия с государственной долей собственности.

Данное решение принято в целях недопущения сокращения рабочих мест и улучшения финансового состояния открытого акционерного общества "Майлуу-Суйский ламповый завод", оказания поддержки градообразующему предприятию и дальнейшего развития светотехнической отрасли.