В Оше началась вакцинация против вирусного гепатита В

19 декабря в ЦСМ №1 города Оша началась вакцинация против вирусного гепатита В среди взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие вице-мэр города Оша Венера Рыскулова, представители сферы здравоохранения города Оша, заместитель главного врача Ошского ГЦПЗиГСЭН с ФКДСОО Сейитбек Курбаназаров, директор Ошского областного центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека (ООЦКГВГиВИЧ) Эльмира Нарматова, директор ЦСМ города Оша Жениш Зупаров.

В рамках мероприятия перед вакцинацией обязательно необходимо протестироваться на маркеры вирусного гепатита В методом экспресс-тестирования.

В ходе мероприятия было отмечено, что вакцина обладает высокой иммуногенностью. Проведение курса вакцинации приводит к образованию специфических антител у более чем 90% вакцинированных. В свою очередь для проведения вакцинации в город Ош и Ошскую область поступило порядка 85 тысяч единиц вакцины двух типов: рекомбинантная вакцина "Регевак В" (производство Россия) и вакцина гепатита В (рДНК) (производство Индия).

Отмечается, что в настоящее время в Кыргызстане остается напряженная эпидемиологическая ситуация по вирусным гепатитам В. По официальным отчетным данным, за последние годы из числа вновь выявленных больных с вирусным гепатитом В 94 % выявлены в хронической форме с осложнениями. Также среди вновь выявленных лиц более 95% составляют лица в возрасте старше 18 года. Низкая заболеваемость детей и подростков обусловлена внедрением вакцинации против гепатита В новорожденных в родильных домах с 2000 года. Проведение вакцинации взрослого населения является одним из главных стратегических мероприятий по дальнейшему снижению угрозы вирусного гепатита.