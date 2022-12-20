Бишкекчанка запускает информационную кампанию против харассмента

На днях гражданская активистка Альбина Дуйшенбиева представила проект, направленный на создание безопасных условий в общественном транспорте для девочек и мальчиков в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Сорос-Кыргызстан".

По ее данным, во время презентации она рассказала о запуске информационной кампании по формированию неприятия домогательств в обществе, которая поможет обратить внимание горожан на одну из самых острых социальных проблем в стране.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда "Сорос Кыргызстан". Со стороны Департамента транспорта при мэрии г. Бишкек также будет оказана поддержка в распространении информации в маршрутках, автобусах и троллейбусах.

"Альбина является выпускницей Oilon Camp, который проходил летом 2022 года для активистов и творческих людей из Кыргызстана, - рассказывает координатор Правовой программы Фонда "Сорос-Кыргызстан" Тахмина Ашуралиева, - когда она нам представила свою идею, мы сразу же решили поддержать ее, так как эта проблема, к сожалению, остается трагичной реальностью нашего общества. Нам также понравился креативный подход к реализации проекта".

"Очень надеюсь, что этот проект обратит внимание на проблему, с которой ежедневно сталкиваются десятки девочек, и поможет ее решить. В процессе создания контента я узнала о том, что с этой проблемой сталкиваются не только девочки, но и мальчики, которые чаще всего никогда не рассказывают об этом", - отметила автор идеи Альбина.

Инициаторы идеи также планируют провести ряд встреч с водителями общественного транспорта и заручиться их поддержкой в борьбе с домогательствами. Кроме этого, активисты намерены встретиться со школьниками столичных школ и провести акции в общественном транспорте.

Ссылки на материалы кампании.