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Глава айыл окмоту на республиканском форуме презентовали свои проекты

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане прошел республиканский форум "Лучшие муниципальные практики", организованный Союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МСУ.

"Целью мероприятия является распространение успешно реализованных проектов в айыльных аймаках по всей стране, направленных на улучшение муниципальных услуг с использованием новых методов.

В нашей республике 484 муниципалитета и в большинстве из них услуги на местном уровне не организованы и не функционируют в полной мере. Причиной этому является нехватка денежных средетсв, так как около 85% находятся на дотации.

В первом блоке мероприятия были презентованы лучшие муниципальные практики, а во второй проекты, которые реализованы на основе межмуниципального сотрудничества.

В своих презентациях главы айыл окмоту рассказали о принятых мерах по улучшению и стабильности оказания местных услуг. Также был представлен инновационный метод – межмуниципальное сотрудничество, благодаря которому можно эффективно решить вопросы местного значения. Об этом подробнее рассказали главы айыл окмоту из Аксыйского и Джети-Огузского районов.

В форуме приняли заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров КР – Рамис Алымкулов, руководитель проекта "Улучшение услуг на местном уровне" Асель Мамбетова, главы айыл окмоту, эксперты и партнеры.

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Улучшение услуг на местном уровне", финансируемый правительством Швейцарии через Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству и реализуемый Хельветас и Институтом политики развития (ИПР)

Напомним, что данный проект был успешно реализован в 54 пилотных айыл окмоту Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей в 2021-2022 годах. В ноябре этого года проект запустился в Таласской и Чуйской областях".


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URL: https://www.vb.kg/425568
Теги:
МСУ, Кыргызстан
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