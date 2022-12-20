Главы айыл окмоту на республиканском форуме презентовали свои проекты

В Кыргызстане прошел республиканский форум "Лучшие муниципальные практики", организованный Союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МСУ.

"Целью мероприятия является распространение успешно реализованных проектов в айылных аймаках по всей стране, направленных на улучшение муниципальных услуг с использованием новых методов.

В нашей республике 484 муниципалитета, и в большинстве из них услуги на местном уровне не организованы и не функционируют в полной мере. Причиной этому является нехватка денежных средств, так как около 85% находятся на дотации.

В первом блоке мероприятия были презентованы лучшие муниципальные практики, а во второй - проекты, которые реализованы на основе межмуниципального сотрудничества.

В своих презентациях главы айыл окмоту рассказали о принятых мерах по улучшению и стабильности оказания местных услуг. Также был представлен инновационный метод – межмуниципальное сотрудничество, благодаря которому можно эффективно решить вопросы местного значения. Об этом подробнее рассказали главы айыл окмоту из Аксыйского и Джети-Огузского районов.

В форуме приняли участие заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров КР – Рамис Алымкулов, руководитель проекта "Улучшение услуг на местном уровне" Асель Мамбетова, главы айыл окмоту, эксперты и партнеры.

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Улучшение услуг на местном уровне", финансируемого правительством Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству и реализуемого Хельветас и Институтом политики развития (ИПР)

Напомним, данный проект был успешно реализован в 54 пилотных айыл окмоту Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей в 2021-2022 годах. В ноябре этого года проект запустился в Таласской и Чуйской областях".