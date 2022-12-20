Как угадать с подарком на Новый год?

Новый год – светлый праздник, неразрывно связанный с чудесами и исполнением заветных желаний! Государственный оператор сотовой связи MEGA поможет воплотить мечты кыргызстанцев с бесплатным сервисом "Тайный Санта".

Поверь в чудо и воспользуйся уникальной возможностью исполнить свои желания или помочь с их воплощением родным и близким, коллегам и знакомым.

Оставляй свои пожелания на Новый год, отправив SMS с текстом сокровенной мечты на короткий номер 5050. Тайный Санта, которым может стать любой абонент MEGA, прочтет твое желание и постарается претворить его в жизнь!

Через SMS также можно узнать о мечтах твоих родственников, друзей или коллег, отправив их номер (в формате 996ХХХxxxxxx или 0ХХХxxxxxx) на номер 5050.

Как только Тайный Санта (к слову, им могут быть несколько человек одновременно) прочтет пожелание, ты получишь SMS-уведомление о количестве абонентов, которые захотели его исполнить.

MEGA – ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ!