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На почве ревности мужчина нанёс ножевое ранение бывшему мужу сожительницы

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- Бермет Таалайбекова
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15 декабря 2022 года в Ивановскую больницу поступил житель села Гидростроитель гражданин С.В. 1984 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Ысык-Атинского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 37-122 (покушение на убийство) УК КР.

Сотрудниками ОВД Ысык-Атинского района по горячим следам установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался гражданин Ш.С. 1967 года рождения, который пояснил, что нанес последнему ножевые ранения из-за ревности, подозревал, что сожительница имеет интимную связь с потерпевшим, который является ее бывшим супругом.

Подозреваемый в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/425574
Теги:
задержание, ранение, Чуйская область
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