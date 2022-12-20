На почве ревности мужчина нанёс ножевое ранение бывшему мужу сожительницы

15 декабря 2022 года в Ивановскую больницу поступил житель села Гидростроитель гражданин С.В. 1984 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Ысык-Атинского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 37-122 (покушение на убийство) УК КР.

Сотрудниками ОВД Ысык-Атинского района по горячим следам установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался гражданин Ш.С. 1967 года рождения, который пояснил, что нанес последнему ножевые ранения из-за ревности, подозревал, что сожительница имеет интимную связь с потерпевшим, который является ее бывшим супругом.

Подозреваемый в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС.