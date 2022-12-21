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От энергокризиса - к общей ответственности

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- Светлана Лаптева
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Осознание общей энергетической ответственности, как государств, так и граждан Центральной Азии - главная тема дня. В Центральной Азии нарастает энергокризис, вызванный ростом потребления тепла, изношенностью инфраструктуры и нехваткой газа. Аварии на теплоцентралях, блэкауты - итог разобщенности региона в последние 30 лет. Пришло время учиться бережно относиться к природным ресурсам.

Та единая энергетическая лодка, которая нерасторжимо связывает Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан, уже давала течь во время блэкаута в январе 2022–го.

Обнадеживает, что соседи по ЦА предпринимают попытки спасти ситуацию и помочь друг другу выстоять в сложное время энергетического кризиса. И относиться к соседям, как к своей родне. Например, Кыргызстан решил помочь Узбекистану углем.

Узбекистан. Сложнее всех в регионе сейчас именно в этой стране. В связи с пиковыми нагрузками в зимний период там наблюдается дефицит электроэнергии и природного газа. Сначала стали появляться сообщения об отключениях электричества в районах, экономии уличного освещения, иллюминаций. Появилось обращение Узбекистана к странам ЦА о сложной ситуации, в котором предупреждает соседей о возможном повторении блэкаута, как в январе 2022 года.

Но ситуация оказалась даже более серьезной, чем можно было представить. В сетях и СМИ стали публиковаться тревожные сообщения. Например, фото из отделения роддома, где новорожденного согревают одеялами. Школьники при свечах в классе... Надо отдать должное, наши соседи стараются справляться - в каждой сложной ситуации, по ходу решают проблемы.

Но пока все сложно. Опубликован в сети график отключений электричества в столице республики. Региональные хокимияты и предприятия электросетей также начали публикацию графиков веерных отключений электричества. О том, на какой срок вводятся плановые отключения, пока неизвестно.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев заявил о необходимости введения веерных отключений электричества продолжительностью не более двух часов. По его словам, на сегодняшний день разница между произведенной и поставленной электроэнергией и реальной потребностью достаточно велика - выключений на

2 часа в день недостаточно, чтобы покрыть эту разницу. Однако гарантируется, что, несмотря на это, каждое отключение продлится не более 2 часов.

Государство вынуждено в первую очередь обеспечивать энергоресурсами население и социальные объекты. Многие производственные предприятия, которые в значительных объемах потребляют природный газ, приостановили деятельность.

Власти страны принимают ряд мер: всем производителям и трейдерам запрещают экспортировать сжиженный газ, временные ограничения на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза продлят до конца года.

Ведется поиск выхода из такого коллапса. Состоялись встречи представителей Узбекистана с руководством "Газпрома". А также проведены переговоры с туркменской стороной. По некоторым данным, если договоренность о поставке будет выполнена, то Узбекистан сможет пройти сложный период.

Сейчас идет речь о создании тройственного газового союза, возможно, в пику России, в котором будут сотрудничать Азербайджан, Туркмения. И речь идет о повышении тарифов.

"С учетом того, что мы импортируем около 20 млн кВт.ч электроэнергии из–за рубежа, для покрытия части валютных затрат около 5–6 млн кВт.ч поставляем в Афганистан", - сказал вице–премьер, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. О прекращении поставок речи не идет.

Энергетические проблемы жестко перетекли в уголовные. Несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана, совершивших, предположительно, "незаконные действия, связанные с проблемой газа и электричества", заключены под стражу.

Казахстан. Новости из Экибастуза, когда жители вынуждены были дежурить до изнеможения и день и ночь в подвале, поливать кипятком трубы теплотрассы, при том что на улице стоят запредельные морозы - смотрелись как сводки с фронта. На прошлой неделе вышла из строя ТЭЦ, город остался без тепла. И в других регионах Казахстана возникли проблемы с генераторами из–за сильных морозов. При этом Казахстан заключил с Кыргызстаном договор на поставку 200 млн киловатт–часов, но пока не может выполнить это обязательство.

Кыргызстан. А вот в нашей стране побит исторический максимум энергопотребления. Чтобы снизить нагрузку на изношенные сети, власти просят население отказаться от использования электроприборов, электроотопления во время пиков нагрузок утром и вечером, иначе система может не справиться, и есть риск вообще остаться без света.

По стране происходят множественные аварийные отключения. Пока эксперты говорят, что за счет запасов воды в Токтогуле энергии должно хватить до весны, упоминая, что это с учетом дополнительного импорта электричества из соседних стран.

Стало известно, что Кыргызстан заключил контракт на импорт 1 млрд 300 тысяч киловатт из Туркменистана. Но в связи с тем, что энергосистема Узбекистана сейчас транзитер, она не может пропустить эти объемы из–за собственного энергодефицита.

Для того, чтобы оплатить эти поставки, правительство КР должно взять кредиты у доноров в размере $50 млн, из которых $25 млн являются грантовыми.

Вот и возникают по республике систематические исчезновения электроэнергии, которые объясняли автоматическими отключениями из–за повышения нагрузок на сети.

Таджикистан. Возникают серьезные проблемы в подаче электроэнергии. Домохозяйства, предприятия и сельские больницы снабжаются электричеством всего по несколько часов в сутки - вечером и ранним утром. Однако власти утверждают, что режима нормирования подачи электроэнергии нет и что проблема вызвана "профилактическими работами по подготовке к зимнему сезону".

В стране уже долгое время действуют энерголимиты. С 2021 года местный энергохолдинг "Барки Точик" ввел лимит на подачу электроэнергии, из–за которого сельские жители теперь остаются без электричества в ночное время - с 23.00 до 06.00. СМИ отмечают, что решение о введении лимита было принято из–за снижения уровня воды в водохранилище Нурекской ГЭС. В том числе и поэтому РТ почти в 10 раз сократила поставки энергии в соседние страны.

И только совместное управление ресурсами, по мнению экспертов, может не просто решить проблемы нехватки воды или электроэнергии, но и привести к росту экономики каждой из стран Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/425577
Теги:
энергетика, Кыргызстан
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