В КР планируют создать школы ответственного родительства

22 декабря в Бишкеке состоится круглый стол по обсуждению создания школ для комплексной подготовки будущих родителей к ответственному этапу в их жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, главная задача данных школ будет заключаться в предоставлении будущим родителям достоверной информации и практических навыков о том, как необходимо готовиться к планированию семьи, на какие физиологические и психологические аспекты необходимо обратить внимание в дородовой период, во время беременности и после родов, а также данная площадка позволит им поделиться своим опытом и состоянием со специалистами и с другими родителями.

Школы ответственного родительства не только будут информировать женщин и мужчин, но и формировать способность у будущих родителей принимать совместный информированный выбор относительно своего здоровья, семьи, рождения детей и будет способствовать выстраиванию партнерских отношений во всех сферах их жизни и снижению уровня семейного насилия в сообществе.

В работе круглого стола примут участие представители Жогорку Кенеша, руководство и представителей государственных структур по здравоохранению, социальной, молодежной и религиозной политике, гражданского общества и СМИ.

Ожидается, что по итогам круглого стола участниками будут выработан механизм создания и функционирования Школы ответственного родительства в Кыргызстане.

Круглый стол организован ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" совместно с Министерством здравоохранения при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане (ЮНФПА) в рамках гендерной программы Инициатива "Луч Света".

По показателям материнской смертности Кыргызстан занимает одно из лидирующих мест среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, также отмечается рост бесплодия, как у женщин, так и мужчин, подростковой беременности, абортов и брошенных детей. Все это свидетельствует о потребности среди населения в целенаправленной подготовке мужчин и женщин к созданию семьи.