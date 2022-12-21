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Сыну известного кыргызстанского скульптора требуется помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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Сыну кыргызстанского скульптора, керамиста и живописца Алмазбека Укуева – Эркинбеку Алмазбекову требуется помощь. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила его мама Нурида Абдрахманова.

По словам матери, 20-летний Эркинбек учится на экономиста в БГУ.

"Ему требуется аутологичная трансплантация костного мозга. Стоимость операции 3,5 миллиона рублей. Операцию планируют провести в одной из московских клиник примерно 9 января по мере сбора денег, где в настоящее время находится кыргызстанец.

МБАНК: +996 772 812 800

ЭЛСОМ: +996 772 812 800

О Деньги: +996 707 812 800".


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URL: https://www.vb.kg/425583
Теги:
операция, Москва, Кыргызстан, Помощь, сбор средств
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