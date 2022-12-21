Сыну известного кыргызстанского скульптора требуется помощь

Сыну кыргызстанского скульптора, керамиста и живописца Алмазбека Укуева – Эркинбеку Алмазбекову требуется помощь. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила его мама Нурида Абдрахманова.
По словам матери, 20-летний Эркинбек учится на экономиста в БГУ.
"Ему требуется аутологичная трансплантация костного мозга. Стоимость операции 3,5 миллиона рублей. Операцию планируют провести в одной из московских клиник примерно 9 января по мере сбора денег, где в настоящее время находится кыргызстанец.
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