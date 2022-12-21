Погода
$ 85.73 - 86.62
€ 90.82 - 91.82

Максут Шадаев: Порядка 100 тысяч айтишников покинули РФ в 2022 году

73  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Порядка 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году, а это примерно 10 процентов от общего числа сотрудников, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, то порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны", - сказал Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме во вторник.

Он отметил вместе с тем, что 80 процентов из уехавших продолжают работать на российские компании.

Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: вопрос об этом "ставить сейчас преждевременно".

"Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, - это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании", - сказал Шадаев, уточнив, что для разработчиков госинформсистем подобный формат работы недопустим.

Источник: interfax.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425586
Теги:
Россия, информационные технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  