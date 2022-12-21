В Узбекистане закрепят в Конституции статус учителя для защиты его чести

"Считаю, что настало время закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства", - подчеркнул в своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он предложил закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства. Он также анонсировал внедрение бесплатного питания во всех школах страны, на это будет выделено 2,3 трлн сумов.

Одна из основных задач в 2023 году - повышение качества школьного образования и авторитета учителей в обществе, улучшение условий их труда и жизни, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём послании парламенту и народу.

"С 2023 года мы начнём кардинальное реформирование школьного образования на основе международных образовательных программ. Для системной организации работы, подготовки новых учебников, внедрения передовых образовательных стандартов и методик будут созданы отдельные лаборатории и научный институт", - сказал глава государства.

Президент анонсировал, что в следующем году будет построено 70 новых школ, 460 школ - расширено. Начнётся строительство 100 школ с участием частных инвестиций, в ближайшие пять лет количество таких школ достигнет 1000.

Со следующего учебного года в школах всех областей и Ташкента будет введено бесплатное питание, заявил глава государства. "С начала года бесплатное питание получили 285 тысяч учащихся начальных классов Каракалпакстана и Хорезма. Мы накопили достаточный опыт в этом отношении. Теперь со следующего учебного года эта практика будет внедрена в школах всех областей и Ташкента, на это будет выделено 2,3 трлн сумов", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также затронул тему профессионального образования.

"Тот факт, что 50% выпускников школ выходят на рынок труда, не имея никакой профессии, должен заставить нас всех задуматься, - сказал он. - Необходимо эффективно использовать возможности более 700 профтехучилищ, колледжей и техникумов. Для этого с 2023 года будет реализована новая программа".

Европейские стандарты профессионального образования внедряются в одном техникуме в каждом регионе. В ближайшие пять лет этой системой будут охвачены все колледжи и техникумы, анонсировал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также остановился на дошкольном образовании. Он напомнил, что за последние шесть лет охват детей дошкольной подготовкой увеличился с 27% до 70%, сегодня детский сад посещают около 2 млн детей.

"Недавно эти реформы получили высокую оценку на Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию, состоявшейся в Ташкенте", - отметил он.

В то же время для достижения 80-процентного охвата в ближайшие пять лет необходимо 600 тысяч новых мест в детских садах.

Принимается пятилетняя программа увеличения количества детских садов и коренного повышения качества образования и воспитания в них, подчеркнул президент. Для частного сектора будут созданы дополнительные условия для расширения охвата детскими садами, добавил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в будущем году ресурсы, выделяемые на льготные образовательные кредиты для студентов вузов, увеличатся вдвое и составят в целом 1,7 трлн сумов.

На науку и инновации в следующем году будет выделено 1,8 триллиона сумов, сказал Шавкат Мирзиёев.

Источник: gazeta.uz