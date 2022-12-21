Почему в Кыргызстане не хватает "хороших" новостей?

Депутаты и чиновники разного уровня хотят, чтобы в СМИ публиковали больше позитивных, "хороших" новостей. По их мнению, 90 процентов информации на сайтах негативная: кого-то обокрали, изнасиловали, убили, избили. Чиновники обращались к медиаэкспертам, и те ответили, что если СМИ будут публиковать только позитивное, то количество просмотров упадет. Правда ли это? И как нам, журналистам, увеличить процент положительных новостей? Давайте попробуем проанализировать ситуацию.

Твиттерские рамки для журналистов или технологии диктуют жанры

Нужно понять, что именно для чиновников и депутатов обозначает слово "позитив". Хотят ли они, чтобы их меньше критиковали, или же чтобы СМИ пестрили новостями об успехах правительства, спортсменов, музыкантов, айыл окмоту и т.д.? Так какого рода информацию они хотят? Чиновники не дают точного ответа.

В кыргызстанских СМИ действительно много криминальных новостей и статей о различных происшествиях. И это нормальное явление в мировой практике, которое обусловливается психологией человека. Любого гражданина сначала интересует личная безопасность и безопасность семьи. Поэтому он сначала просматривает информацию о рисках, то есть криминальные сводки или информацию о происшествиях.

Априори понятно, что в кыргызстанских СМИ негативные новости преобладают. И здесь не нужно проводить опроса или анализа.

Если анализировать наши СМИ, то можно выделить несколько видов подачи информации. Одними из самых массовых стали "тикток-новости". Когда внимание человека задерживается на этой новости не более 10 секунд. В основном это короткие видео, сопровождающиеся текстом. Это может быть разные жанры журналистики.

Другой вид – это "хайповые" новости. Это новости вызывают сильное эмоциональное воздействие. В основном они строятся на высказываниях или действиях известных блогеров или политиков на актуальные темы. Все это похоже на давно забытую светскую хронику.

Давайте обратимся к данным национального опроса Кыргызстана на сентябрь 2022 года от Международного республиканского института (IRI).

Согласно исследованию, основным источником политической информации для более 80 процентов опрашиваемых в возрасте 18-35 лет и 71 процента граждан от 36 до 55 лет является интернет.

На вопрос: "Новостям и политической информации какого веб-сайта/интернет- источника вы больше всего доверяете?" люди ответили, что "Ютубу", "Инстаграму" и "Фейсбуку".

То есть граждане Кыргызстана получают политическую информацию через социальные сети, которые имеют свои форматы подачи информации. А социальные платформы заинтересованы продвигать тикток-новости, которые за 15 секунд рассказывают суть явления.

И журналисты вынуждены подстраиваться под такие форматы, если они хотят увеличить просмотры. Потому что уже нет привычной цепочки: "журналист - потребитель", а есть "журналист - соцсеть - потребитель".

Говоря о тикток-новостях, мы говорим не о форматах контента, а о форме подачи. Ранее журналисты привычно делили контент как они хотят: международные новости, местные новости, развлекательные передачи, спорт и прочее. Теперь технологии диктуют типы жанров. И айтишникам тиктока, которые формируют систему подачи информации, глубоко наплевать, как назовут их "творчество". Например, "Твиттер" установил 280 знаков, и будь добр запихни в эти рамки свою аналитику. Хотя хорошая аналитика не предполагает мизерный набор "буков". Некоторые журналисты умудряются впихнуть невпихуемое, но это уже "очевидное и невероятное".

Таким образом, тикток-новости приносят сайтам основные просмотры, а значит, и увеличивают ее аудиторию. Бизнес обычно ориентируется на цифры и приносит рекламные деньги тем СМИ, которые владеют большей и лояльной аудиторией. Поэтому СМИ никоим образом не станут ограничивать тикток-новости. Это сродни сделать себе харакири. Политики должны это трезво понимать.

С негативными новостями все понятно. А что с хорошими? Согласно данным Национального опроса Кыргызстана, люди ответили на вопрос: "Какие проблемы являются самыми серьезными для вас и вашей семьи?" следующим образом:

Безработица - 33 процента, повышение цен – 27 процентов, финансовые проблемы, отсутствие денег – 23 процента, низкие зарплаты, пенсии, льготы – 19 процентов, проблемы с жильем – 14 процентов, проблемы с водоснабжением – 10 процентов и прочее.

То есть это проблемы социально-экономического характера. Эти темы и есть самые популярные в народном сознании. Люди не говорили о политических или приграничных проблемах.

Нужно сказать, что после пандемии экономическая ситуация в КР усугубилась. Поэтому эти темы остаются в приоритете у многих кыргызстанцев.

Поэтому в СМИ они и должны быть самыми популярными и читабельными. В первую очередь живой интерес вызывают скандальные новости, но социально-экономические новости прикладного характера в долгосрочной перспективе намного интереснее для потребителя. Пример из собственной практики. Материал о строительстве арабами социального жилья вызвал огромный интерес в социальных сетях и побил все рекорды в отечественном сегменте.

Исходя из опроса, народ больше всего интересуется своими насущными проблемами, а не личной жизнью певицы Анжелики или оппозиционными прожектами по свержению власти.

Для властей Кыргызстана это и есть основной челендж. То есть на экономическую команду правительства сегодня будут ставиться большие задачи по решению проблем безработицы и строительства льготного жилья, повышения зарплат, уменьшения цен и так далее. А значит, нынешний политический режим будет дольше сохранять стабильное положение.

Вероятно, команда премьер-министра Акылбека Жапаров работает эффективно. Это показывают макроэкономические показатели. Но информационная работа правительства желает оставлять лучшего.

Правительство в основном дает специфическую экономическую информацию, в которой разбираются только специалисты. Это проценты, цифры, анализ. В основном из Дома правительства идет информация о больших структурных проектах, которые должны изменить экономику и жизнь людей. Это здорово, но в разрезе страны.

Но для простых людей подобная информация мало что значит. Хотя она и на человеческом языке, но совершенно непонятна, как в юмореске об аналитиках на РБК: "Ведущий: Согласен. Вадим Вольфович: Потому что китайцы… Да? Когда… Сколько?.. Восемьсот!.. Но оно, понимаете, оно не может развиваться постоянно. Ведущий: Это жидкость, понимаете. Вадим Вольфович: По любому пути идет только продолженный… Ведущий: По регрессу".

Правительству нужно избавляться от чопорного подхода к пиару и переходить на народные, простые способы доставки информации до потребителя.

Сегодня новости перестали, как говорили в Союзе, развивать духовно- нравственное начало в человеке, а стали прикладными. Новости служат для решения каких-то конкретных задач потребителя.

Например, на Западе простые люди со школьной парты знают, как правильно заполнять налоговые документы, как инвестировать свои деньги, как начинать стартапы, и прочее. И зарубежные СМИ в этом им помогают. У нас не хватает именно такой информации.

К сожалению, экономические издания в Кыргызстане стали больше носителями околокорпоративных интересов, а не СМИ для народа. И рубрики "Как сэкономить пять сомов на покупке бутылке Шато Брион 1825 года" в экономизданиях как заплатки на дырявом кафтане.

Получается, что администрации и правительству в долгосрочной перспективе нужно уделять внимание экономическо-социальной информации как фактору большей стабильности в обществе. А не гнаться за политическими очками в попытке понравиться всем и вся.

Это и есть доктрина "Хороших новостей".

Реклама ушла, кризис пришел

В Кыргызстане влияние традиционных СМИ на общество падает. По данным того же сентябрьского нацопроса IRI, основными источниками политической информации для 72 процентов опрашиваемых является интернет, далее следует телевидение (47 процентов).

Понятно, что в соцсетях в большинстве случаев публикуется контент традиционных СМИ, но способы доставки информации потребителям контролируют международные социальные платформы. А значит, они диктуют тренды. Можно сказать, что журналисты уже потеряли монополию на правду.

Журналистское сообщество Кыргызстана сильно фрагментировано. Журналисты делятся на государственных и частных, кыргызскоязычных и русскоязычных, на пророссийских и прозападных, на националистических и исламских и так далее. И сами СМИ тоже разные. Есть государственные СМИ, есть СМИ, финансируемые из-за рубежа, есть СМИ олигархов, есть СМИ полунезависимые, которые давно страдают от отсутствия рекламных денег.

Но эта конструкция пока справляется с обязанностью информировать общество. С точки зрения властей Кыргызстана подобная система приносит много неудобств. Она не позволяет государству твердо проводить свою политику и постоянно грозит дестабилизировать обстановку в стране.

Вооруженное вторжение Таджикистана на юг Кыргызстана и прошедшая информационная война между странами показала самые уязвимые места в информационной матрице Кыргызстана.

Для властей слабым звеном стало радио "Азаттык". Безусловно, что в редакции собрана очень сильная команда журналистов, и она придерживается международных норм работы. Несмотря на это, Минкульт заблокировал сайт, и поводом для этого стал эфир программы "Настоящее Время. Азия", которая вышла в середине сентября под заголовком "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана".

В программе, по утверждению ведомства, содержатся "элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".

После окончания военных действий (во время нападения таджикской стороны умерли 63 кыргызстанца) власти отреагировали на материал эмоционально. Подобный эфир был воспринят как нож в спину. Поэтому против "Азаттыка" был применен широкий спектр давления. От закрытия сайта издания до накладывания ареста на финансовые счета.

С точки зрения властей, независимые СМИ тоже находятся в зоне риска. Независимые СМИ ведут фрондерскую политику в отношении правительства и держат фигу в кармане. А хозяева влиятельных сайтов работают на свои узкие интересы.

Подобные жесткие меры против редакций исходят из убеждения властей в том, что такие СМИ стремительно теряют влияние на аудиторию и не могут оказать на них давление. Эти издания популярны лишь в Бишкеке и представляют точку зрения очень узкого слоя населения.

За эти годы независимые СМИ так и не смогли перейти на устойчивое финансирование. То есть не смогли создать финансовый фундамент, который формирует ее аудитория. Этому помешало много факторов. Первый фактор - рынок рекламы уменьшается как шагреневая кожа и рекламные деньги уходят в интернет. На рынке остаются корпоративные клиенты, политические партии, которые любят диктовать свои условия.

Кроме того, существует СМИ, которые откровенно исповедуют принцип "прибыль в первую очередь". То есть медиабизнес в условиях Кыргызстана перестал работать. Уже очень трудно быть распространителями информации и одновременно получать хорошую прибыль через рекламу. В условиях кризиса некоторые СМИ превратились в инструмент шантажа финансовых групп, бизнесменов и политических элит через применение компромата или угрозы его применения. Получается, что СМИ торгуют своей аудиторией оптом и в разницу.

Кроме того, в Кыргызстане политика СМИ сильно зависит от политических взглядов, финансовых интересов и даже от настроения владельца издания.

Также СМИ стремительно теряют квалифицированные кадры. Многие журналисты уходят из профессии в параллельные сферы. Например, в PR.

Таким образом, сегодня СМИ переживают острый кризис как в экономическом, так и идеологическом плане.

Поэтому сейчас власти стоят перед перспективой переформатирования всего информационного поля. В рамках реализации информационной безопасности Кыргызстана возможны усиление государственных СМИ, ослабление ряда независимых редакций, попытка вытеснения из информационной сферы СМИ с иностранным финансированием.