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Глава Антимонополии намерен проверить цены на уголь во всех регионах КР

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- Бакыт Басарбек
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Председатель службы антимонопольного регулирования при МЭК КР Кенешбай Тайлаков провел проверку территориальных подразделений по Бишкеку и Чуйской области в целях оценки их деятельность в рамках государственного регулирования цен на уголь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проверки деятельности территориальных подразделений также Тайлаков проехал по точкам реализации угля населению и особое внимание было уделено тем точкам, реализация угля в которых осуществляется по завышенным ценам.

В ходе мониторинга была также посещена стационарная точка реализации угля, открытая на топливной базе в ж/м Кара-Жыгач (пересечение улиц Достоевского и Анкара).

По итогам мониторинга было установлено, что на территории Бишкека реализация угля осуществляется по установленным службой ценам на уголь и не превышает 4000 сом. Однако есть точки, которые несмотря на уже наложенные штрафы за завышения цен по-прежнему реализуют уголь по завышенным ценам – 4500 сом. За повторное нарушение были наложены штрафы. Наложенных штрафов по состоянию на 20 декабря 2022 года по республике составило – 31.

В рамках государственного регулирования цен на уголь за весь период службой было выдано 436 уведомлений о недопущении нарушения установленных цен на уголь, выявлено 122 нарушения, по которым выданы соответствующие решение в виде предписаний.

По итогам проверки Тайлаков предупредил руководителей территориальных подразделений по Бишкеку и Чуйской области о необходимости усиления работы по недопущению завышения установленных цен на уголь.

Для стабилизации ситуации на рынке угля важно обеспечить реализацию угля по установленным ценам, и это возможно в рамках представленных полномочий службе, в связи с чем с подобными проверками деятельности территориальных подразделений Тайлаков посетит все регионы".


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URL: https://www.vb.kg/425604
Теги:
Госантимонополия, уголь, Кыргызстан
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