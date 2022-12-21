Погода
$ 85.73 - 86.62
€ 90.82 - 91.82

В Узбекистане установят 2,5 тысячи электрозаправок

257  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане к 2025 году число зарядных станций для электромобилей должно вырасти как минимум до 2500 единиц. Это предусмотрено постановлением президента о расширении инфраструктуры использования электротранспорта, передает "Фергана".

Местным властям поручено в 2023 году выставить на аукцион 1400 участков для установки зарядных станций. Компания "Региональные электрические сети" должна установить вдоль автодорог не менее 500 станций.

Предпринимателям разрешено с 1 января 2023 года продавать электроэнергию через свои зарядные станции. При этом стоимость услуги они будут определять самостоятельно, независимо от утвержденных в стране тарифов на электроэнергию.

На три года предприниматели освобождаются от уплаты земельного налога на участки под зарядными станциями и парковки, а также от налога на имущество, под которым подразумеваются электрозаправки. Оборудование для последних освобождается от таможенных пошлин.

С 1 января 2024 года все возводимые торговые и бизнес-центры, места развлечений и отдыха, автозаправочные станции, отели и объекты инфраструктуры вдоль автомобильных дорог международного и государственного значения должны быть в обязательном порядке оборудованы зарядными станциями.

Другим постановлением – "О мерах по государственной поддержке организации производства электромобилей" – предусмотрено обеспечение электротранспортом органов госуправления и государственной власти на местах.

Всего планируется закупить для министерств, ведомств, госкомитетов, хокимиятов и предприятий с госдолей не менее 50% в уставном капитале 3863 электромобиля.

Больше всего машин получат МВД (1154), Министерство водного хозяйства (395), "Узавтосаноат" (270) и Министерство народного образования (260).

До 1 января 2030 выпущенные в Узбекистане электромобили и гибридные автомобили освобождаются от утилизационного сбора, ввозимые комплектующие (машинокомплекты) и запчасти к ним, а также материалы и оборудование – от таможенных пошлин.

Производители смогут в течение двух лет с начала реализации проекта по выпуску электромобилей ввозить машинокомплекты для крупноузловой сборки (CKD) или готовые авто (CBU) без уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Число ввезенных ими электромобилей может составлять 50% от организуемой мощности, но не более 10 тысяч в год.

До 1 января 2030 года юридические и физические лица, оказывающие услуги перевозки пассажиров на электромобилях и гибридах, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение лицензии.

Покупатели электромобилей и гибридов местной сборки смогут рассчитывать на компенсацию части процентной ставки, превышающей основную ставку ЦБ, но не более 10 процентных пунктов по автокредитам, не превышающим 1 200 БРВ (базовая расчетная величина, сейчас составляет 300 тысяч сумов, эквивалент $27) – то есть 360 млн сумов ($32 142).

Постановлением утверждена "дорожная карта" по организации производства в Узбекистане электромобилей и гибридных автомобилей промышленным методом и популяризации их использования.

Таким образом власти Узбекистана намерены ускорить переход к "зеленой экономике", уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу и популяризовать электромобили среди населения.

По данным Госкомстата, за 11 месяцев текущего года узбекистанцы приобрели 1912 электромобилей на общую сумму $61,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт вырос на 1223 единицы. Большая часть (1675) ввезена из Китая.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425607
Теги:
правительство, Узбекистан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  