Опасный наезд на правый руль

2022 год в Казахстане начался с резкого повышения цен на автомобильное топливо. Так же резко подняли цены на свои услуги таксисты компании "Яндекс"... С этого, собственно, и стартовали известные события января прошлого года, которые едва не переросли в полноценную революцию.

Вот и у нас накануне Нового года складывается очень похожая ситуация. Водителей такси решили загнать в очень жесткие рамки, многих из них оставив без работы. А это чревато социальным взрывом.

Руководство ГУОБДД в очередной раз ополчилось на праворульные автомобили. Совсем запретить их использование в Кыргызстане пока не получается, так что решено их отстранить по крайней мере от коммерческих перевозок.

Согласно рассматриваемому законопроекту, с нового года водители такси должны будут обязательно получать лицензию (пока они обходятся патентами). Для того чтобы получить лицензию, таксист обязан иметь как минимум трехлетний водительский стаж (вполне справедливое требование); пройти технический осмотр автомобиля (и это тоже правильно); иметь страховку и производить отчисления в Социальный фонд (с этим тоже не поспоришь).

Предусмотрены штрафы за отсутствие лицензии: 5,5 тысячи сомов для физических лиц, 17 тысяч - для юридических.

Если таксист допустит три нарушения, лицензию у него отзовут. А дальше - самое интересное: владельцам праворульных машин лицензия выдаваться не будет. Вообще. Ни при каких условиях.

А таких у нас - едва ли не половина всего таксопарка.

"Ситуация опасная, - комментирует необходимость лицензирования начальник ГУОБДД Азамат Исраилов. - Таксист приезжает из регионов и, не отдохнув, уезжает обратно с пассажирами. Никто это не контролирует. Граждане погибают на дорогах. Если мы будем говорить об удобстве для таксистов, истребим население. Если все упорядочим, контролировать будет легче".

Контролировать, безусловно, будет легче, только какое отношение это все имеет к расположению руля?

Статистика, которую любят приводить в

ГУОБДД, честно говоря, не впечатляет. Ну нет перевеса аварий с участием "праворулек". И если досконально разбираться в причинах каждого ДТП - выясняется, что виноват совсем не руль. Виноват пресловутый человеческий фактор. Если водитель любит полихачить, если он поверхностно знаком с правилами дорожного движения, если очень устал или плохо себя чувствует, ему за руль вообще садиться опасно. Не говоря уже об алкогольном или наркотическом опьянении.

А если с водителем все в порядке, как и с общим техническим состоянием его авто, - расположение руля не играет ровным счетом никакой роли.

"На праворульной машине неудобно совершать обгон", - объясняют сотрудники

ГУОБДД. Неудобно - не обгоняй. Все просто.

Факт, что автомобили с правым рулем - японского производства, а значит, очень хорошего качества. Они, как правило, превосходят "леворульки" по техническим характеристикам и комфортности. Праворульную машину в хорошем состоянии можно купить за относительно небольшие деньги - что многие таксисты в свое время и сделали. Как им быть теперь?

Как быть теперь пассажирам, которые не смогут позволить себе ездить на такси по причине резкого повышения цен (а это неизбежно, если количество такси сократится вдвое)?

Как быть всем нам, если оставшиеся за бортом таксисты решат объединиться и устроить в стране второй Казахстан?

На все ли эти вопросы есть четкие ответы у милицейского руководства? Если нет, то лучше, пожалуй, не рисковать.