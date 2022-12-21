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Глава ГКДР встретился с представителями местной власти Нарынской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров в рамках реализации Указа президента Садыра Жапарова "О мерах по упорядочению различных семейных торжеств и поминальных обрядов в КР" встретился с представителями местных органов власти Нарынской области, были проведены информационно-разъяснительные мероприятия и обсуждения с участниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов, мэрия города Нарына, муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев, руководители и представители различных религиозных организаций региона.


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URL: https://www.vb.kg/425619
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Нарынская область
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