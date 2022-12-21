MEGA продолжает динамичное развитие сети по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает работу по динамичной модернизации инфраструктуры связи, инвестируя средства в расширение охвата и ёмкости сети.

Проведённые в ноябре 2022 года работы в городах и сёлах семи областей Кыргызской Республики позволили улучшить сигнал, увеличить скорость мобильного интернета и повысить качество голосовой связи MEGA.

Существенному росту пропускной способности сети 4G способствовала модернизация базовых станций в городах Бишкек, Джалал-Абад, Кара-Куль, Кызыл-Кия, Ноокат, Ош, Раззаков, Токмок и Узген, а также сёлах:

Бель, Булак-Башы, Бургонду ПМК, Жаныжер, Жаны-Сырт, Кайтпас, Мыргылжек, Тайлан, Чечме Баткенской области; Баймундуз, Бешик-Жон, Жараке, Жон, Жыгач-Коргон, Сузак, Чымчык-Жар Джалал-Абадской области; Ден-Алыш, Кара-Мойнок, Кара-Саз, Комсомол, Кызыл-Дебе, Мантыш, Орток, Осовиахим Нарынской области; Ак-Жар, Ак-Кыя, Ак-Оргоо, Андижанское, Арал, Арап, Аччи, Бабашуулу, Бакмал, Барын, Бостон, Жаны-Кызыл-Суу, Жоош, Жыланды, Жылы-Суу, Кабылан-Кол, Кайын-Талаа, Какыр, Кара-Булак, Кара-Дарья, Кара-Жыгач, Кара-Тарык, Кара-Шоро, Кароол, Кен-Джылга, Кенеш, Киров, Кондук, Кош-Коргон, Красный Маяк, Куйоташ, Кунгей, Курбу-Таш, Курулуш, Кызыл-Жар, Кызыл-Тейит, Кысык-Алма, Мады, Макаренко, Монок, Мырза-Аке, Мырза-Арык, Ой-Тал, Октябрь, Оро-Дебе, Орто-Арык, Первое Мая, Пор, Сары-Камыш, Сары-Таш, Тамга-Терек, Тогуз-Булак, Уйгур-Абад, Фуркат, Фурхат, Чагыр, Чакмак, Шарк, Шоро-Башат, Ылай-Талаа Ошской области; Ак-Жол, Белек, Достук, Жетиген, Камышановка, Комсомольское, Манас, Тельмана Чуйской области.

За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Бишкек, Джалал-Абад, Ноокат, Ош, Токмок, пгт. Кетмен-Тебе, а также в сёлах:

Арка, Бель, Булак-Башы, Бургонду ПМК, Жаны-Турмуш, Жаны-Сырт, Кайтпас, Мыргылжек, Мырза-Патча, Ормош, Самат, Сур-Таш, Чечме Баткенской области; Авлетим, Атана, Байкашка-Терек, Бууракан, Жаны-Жол, Жар-Таш, Кара-Ой, Кара-Суу, Кашкулаксай, Кой-Таш, Конур-Огюз, Коргон, Кош-Таш, Кызыл-Капчыгай, Кызыл-Озгёрюш, Кызыл-Ураан, Сары-Сегет, Сузак, Сыны, Таштак, Тегермен-Сай, Товар-Сай, Торкент, Чие, Чуйутсай, Шайык Джалал-Абадской области; Кара-Чункур, Кек-Мойнок Первое, Кек-Мойнок Второе, Кен-Суу, Кош-Дебе, Кутургу, Ой-Булак, Сары-Телегей Иссык-Кульской области; Андижанское, Араван, Арал, Арап, Барын, Жоош, Кенеш, Кош-Коргон, Кызыл-Тейит, Ничке-Сай, Октябрь, Пор, Уйгур-Абад, Шарк Ошской области; Ак-Коргон Таласской области; Ак-Жол, Александровка, Достук, Кашка-Суу, Кой-Таш, Комсомольское, Малиновка, Манас, Подгорное, Прохладное Чуйской области.

Модернизированы базовые станции MEGA сети 2G в сёлах Бургонду ПМК, Кайтпас, Мыргылжек Баткенской области, а также Октябрь Ошской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MEGA, проживающие в пгт. Кетмен-Тебе, Кызыл-Жар, Сары-Таш, а также сёлах:

Бель, Жаны-Турмуш, Мырза-Патча, Ормош, Самат, Сур-Таш, Чечме Баткенской области; Аркит, Акдобо, Авлетим, Атана, Байкашка-Терек, Бууракан, Жаны-Жол, Жар-Таш, Кара-Ой, Кара-Тектир, Кой-Таш, Конур-Огюз, Коргон, Кош-Таш, Кызыл-Капчыгай, Кызыл-Озгёрюш, Кызыл-Ураан, Сары-Сегет, Сыны, Тегермен-Сай, Товар-Сай, Торкент, Чие, Шайык Джалал-Абадской области; Котур-Суу, Табылгы Нарынской области; Ничке-Сай Ошской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в сёлах:

Арал, Сары-Дебе, Тасма, Токтоян, Чон-Тогуз-Бай Иссык-Кульской области; Кара-Тыт, Кызылалма, Кызылбейит, Кюрп, Разансай Джалал-Абадской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Также абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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