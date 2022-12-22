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Сегодня кыргызстанец Эрлан Шеров выступит на итоговом турнире в Израиле

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- Назгуль Абдыразакова
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20-22 декабря в Иерусалиме проходят ежегодный турнир по дзюдо "Иерусалим Мастерс 2022". Об этом сообщает Национальная федерация дзюдо КР.

По ее данным, турнир является лицензионным, где набираются очки к XXIII летним Олимпийским Играм Париж 2024. Для участия на турнир отбираются 36 лучших спортсменов из мирового рейтинга IJF среди взрослых в каждой весовой категории.

В список квалифицированных спортсменов вошли члены национальной сборной команды по дзюдо Кыргызстана:

-81 кг, Асад Масабиров - 27 место, 1372 очка;

-90 кг, Эрлан Шеров - 15 место, 2501 очко.

На турнир спортсмены отправились под руководством главного тренера национальной сборной по дзюдо КР Абдужалилом Юнусовым.

Вчера, выступил кыргызстанец Асад Масабиров, против француза Альфа Джало, соперник выиграл его со счетом 0:1.


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URL: https://www.vb.kg/425635
Теги:
дзюдо, Израиль, спорт, Кыргызстан
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