Погода
$ 85.61 - 86.61
€ 90.82 - 91.82

В одно касание! Оплачивайте покупки через Google Pay картой MegaBlack

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный оператор сотовой связи MEGA рад сообщить, что теперь держателям виртуальных карт MegaBlack доступна бесконтактная оплата товаров и услуг через сервис Google Pay.

Отныне транзакции можно совершать, поднеся смартфон или смарт-часы (Garmin) к POS-терминалу: в кафе, магазинах, развлекательных центрах, в транспорте – в общем везде, где принимаются бесконтактные платежи. Больше не нужно искать наличные или физическую банковскую карту – рассчитывайтесь за товары и услуги гаджетами в одно касание.

Кому доступна оплата картой MegaBlack через Google Pay?

Оплата через сервис Google Pay доступна держателям карт Visa MegaBlack (о том, как открыть виртуальную карту в MegaPay, читайте по ссылке), являющимся владельцами устройств на базе Android с поддержкой NFC-модуля (кроме смартфонов Huawei, не поддерживающих сервисы Google). Для этого необходимо привязать платежную карту к Google-аккаунту.

Как привязать карту MegaBlack в Google Pay?

  1. Скачайте приложение Google Wallet в Google Play;
  2. в нижней части экрана нажмите кнопку "Добавить в кошелек" и выберите "Платежная карта" или при входе в приложение нажмите "Добавить карту";
  3. откройте вкладку "Новая кредитная или дебетовая карта";
  4. введите данные Вашей карты и примите "Условия использования";
  5. подтвердите добавление карты.

Готово! Оплачивайте покупки картой MegaBlack через Google Pay быстро и абсолютно безопасно. Напомним, что при проведении бесконтактной оплаты через GPay данные карты зашифрованы и защищены от передачи на сторонние устройства.

MegaBlack – выгодно, удобно, безопасно!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425641
Теги:
#MegaCom, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  