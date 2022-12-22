В одно касание! Оплачивайте покупки через Google Pay картой MegaBlack

Государственный оператор сотовой связи MEGA рад сообщить, что теперь держателям виртуальных карт MegaBlack доступна бесконтактная оплата товаров и услуг через сервис Google Pay.
Отныне транзакции можно совершать, поднеся смартфон или смарт-часы (Garmin) к POS-терминалу: в кафе, магазинах, развлекательных центрах, в транспорте – в общем везде, где принимаются бесконтактные платежи. Больше не нужно искать наличные или физическую банковскую карту – рассчитывайтесь за товары и услуги гаджетами в одно касание.
Оплата через сервис Google Pay доступна держателям карт Visa MegaBlack (о том, как открыть виртуальную карту в MegaPay, читайте по ссылке), являющимся владельцами устройств на базе Android с поддержкой NFC-модуля (кроме смартфонов Huawei, не поддерживающих сервисы Google). Для этого необходимо привязать платежную карту к Google-аккаунту.
Готово! Оплачивайте покупки картой MegaBlack через Google Pay быстро и абсолютно безопасно. Напомним, что при проведении бесконтактной оплаты через GPay данные карты зашифрованы и защищены от передачи на сторонние устройства.