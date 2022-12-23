Лечебные организации Бишкека работают в очень напряженной обстановке

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выросла в Кыргызстане в 1,5 раза. Из всех заболевших почти 69 процентов составляют дети до 14 лет.

Лечебные организации, как и при ковиде, работают в очень напряженной обстановке из–за большого наплыва больных. По словам главного врача детской больницы скорой медицинской помощи Акылбека Маманова, в приемном отделении их клиники образовались очереди. "Места есть, но они не пустуют: вместо выписавшихся госпитализируем новых больных. Дополнительно открыли три отделения также в Национальном центре охраны материнства и детства, в Чуйской областной больнице", - сказал он.

В этом году ОРВИ и грипп протекают на фоне стойкой высокой температуры. Если, как отмечают педиатры, в предыдущие годы температура держалась 2–3 дня, то сейчас 6–7. Вирус, как известно, передается воздушно–капельным путем. Поэтому врачи советуют по возможности не посещать общественные места. И ситуация меняется с каждым днем в худшую сторону. Эпидемиологи прогнозируют, что заболеваемость ОРВИ и гриппом будет нарастать.

Главврач Республиканской инфекционной больницы Гулжигит Аалиев рассказал, что клиника тоже работает с большой нагрузкой. В стационаре лечатся более 600 пациентов, из них 430 с

ОРВИ и гриппом. Большинство пациентов - дети. "Поступают с высокой температурой, даже до 41 градуса, у многих судороги. В реанимации лежат 11 пациентов, из них 9 - дети", - сказал он.

Аалиев порекомендовал не заниматься самолечением и обращаться сразу к семейному врачу, соблюдать санитарные нормы: носить маски, мыть руки, проветривать дома, делать влажную уборку. Главный врач больницы также посоветовал закрыть детские развлекательные площадки, которые находятся в закрытых торговых центрах. По его словам, большинство детей заражаются там. "Особенность гриппа и ОРВИ в том, что проявление симптомов происходит через несколько часов после заражения, инкубационный период очень короткий", - заключил Аалиев.

Как рассказал главный врач Центра экстремальной медицины Искендер Шаяхметов, бригады "скорой" работают с наивысшей нагрузкой: за сутки поступает до 700 вызовов. И есть опасения, что эта ситуация еще не достигла своих пиковых значений.

Как сообщили в департаменте, при угрозе распространения инфекции рекомендуется ввести временные ограничительные меры на проведение культурно– массовых, спортивных и иных мероприятий. В мэрии Бишкека отметили, что пока решения по проведению новогодних елок в школах и детсадах нет. "Мы планировали их до ухудшения эпидситуации. Но если дети будут на карантине, то, конечно, елок не будет", - пояснили в муниципалитете.

Среди штаммов почти в 40 процентах случаев преобладает свиной грипп. Этот вариант наиболее изменчив, и еще до пандемии ковида ВОЗ предупреждала о его высокой способности к распространению. Как свидетельствуют эпидемиологи, мы столкнулись с самым опасным и агрессивным штаммом гриппа, который в 2009 году стал причиной пандемии, унесшей тысячи жизней в мире. Первые симптомы заболевания могут появиться уже через два часа после заражения. Течение болезни сложное и грозит множеством осложнений.

Защититься от них поможет именно прививка. Человек может, конечно, заболеть, но он легче перенесет эту заразу. В республике около 62 тысяч человек из групп риска бесплатно привиты против гриппа вакциной "Гриппол плюс". Вакцину GCFLU, поступившую по гуманитарной линии через UNICEF, получили еще 22,4 тысячи человек из групп риска - лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, воспитанники детских домов, школ интернатов, беременные, медицинские работники.

И уж если заболели, то не лечитесь сами. В аптеках города, кстати, резко возрос спрос на антибиотики, но они не только не нужны, но и опасны, особенно для детского организма. Свято веря во всемогущество этих препаратов, родители формируют тем самым у своих детей резистентность к большинству лекарств.

Самым действенным средством от гриппа считается обильное питье и покой. Иными словами, задача больного - не допустить осложнений.

500 детей поступают в сутки

По словам главного врача детской больницы скорой медицинской помощи Акылбека Маманова, за сутки к ним поступают более 500 детей с респираторной инфекцией, пневмонией от средней до тяжелой степени состояния.

"Более 80 процентов приходят без направления семейного врача, педиатра, хотя сейчас ЦСМ работают с 8.00 до 18.00, принимают и в выходные. Многих детей привозят родители после безуспешного самолечения. Сейчас в отделении реанимации 12 новорожденных и 12 детей в общей реанимации. В сутки дежурит бригада из 18 докторов, все работают в усиленном режиме. Поэтому просьба к родителям, сначала обращайтесь к семейным врачам", - сказал он.

опять онлайн–обучение

Как сообщила вчера заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова на заседании Жогорку Кенеша, все школы Кыргызстана переводятся на онлайн–обучение до 24 декабря.

По ее словам, решение принято на основании информации Минздрава. "По данным Минздрава, сейчас пик распространения инфекционных болезней. В связи с ростом заболеваемости все школы республики мы переводим на онлайн–обучение", - сказала она.