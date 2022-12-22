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Кубанычбек Ысабеков объяснил изменения по новому Налоговому кодексу КР

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- Асия Канаева
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В прямом эфире в Instagram и Facebook на странице института Бизнес-омбудсмена начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР Кубанычбек Ысабеков разъяснил вопросы по новому Налоговому кодексу КР и как они коснутся предпринимателей.

В частности, проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения" разработан в целях реализации Указов президента страны от 2 декабря 2021 года "О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата", от 26 июля 2022 года "О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства", а также по обращениям бизнес-сообщества.

Основными направлениями данного законопроекта являются:

- расширение режима единого налога;

- бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 миллионов сомов;

- снижение размеров штрафов за налоговые правонарушения;

- снижение размеров страховых взносов для субъектов единого налога

- предлагаются пониженные ставки единого налога для субъектов торговой деятельности в размере:

а) 0,5% - с годовым оборотом до 30,0 миллионов сомов;

б) 1% - с годовым оборотом от 30,0 миллионов сомов до 50,0 миллионов сомов;

- продлевается на 1 год ставка налога с продаж 0% при безналичных платежах;

- снижение ставки по единому налогу для налогоплательщиков, оказывающих услуги общественного питания;

- снижение ставок единого налога для туристической отрасли;

- в целях стимулирования субъектов предпринимательства в сфере креативной экономики для резидентов Парка креативных индустрий установить ставки единого налога в размере:

а) в 2023 и 2024 годах – 0,5%;

б) в 2025 и 2026 годах – 1%;

в) с 2027 года – 2%.

- создание специального налогового режима для зон торговли с особым режимом

-включение простаивающих промышленных предприятий КР в перечень преференциальных видов промышленной деятельности подлежащих льготному налогообложению;

- освобождение от НДС поставок транспортных средств, произведенных на территории КР;

- продление учетной регистрации сельхозпроизводителей до 1 января 2024 года.

Планируется ли повышение ставок налогов на отдельные виды деятельности?

Проектом Закона предусматривается введение налога на доход при реализации руд и концентратов, содержащих серебро, медь, сурьму, ртуть, олово и вольфрам взамен налога на прибыль по аналогии с действующим механизмом налогообложения золото, взамен налога на прибыль.

По отмене банковской тайны: какие могут быть последствия для предпринимателей?

Вносимые изменения не влекут никаких ограничений прав налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), то есть, налогоплательщики (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) также могут пользоваться услугами банковских учреждений и имеют гарантию конфиденциальности сведений о себе в силу статьи 64 НК КР.

Кроме того, органы налоговой службы согласно налогового законодательства КР наделены соответствующим кругом полномочий (права и обязанности), тем самым передача банковским сектором информации, обязывает налоговые органы соблюдать принципы налоговой тайны.

Что касается новых требований к ККМ с 1 января 2023 года, Министерством экономики и коммерции разработан и внесен в Кабинет Министров проект постановления, предусматривающий продления сроков применения ККМ, работающих по старым техническим требованиям 1 апреля 2023 года.

В части освобождение субъектов, осуществляющих поставку товаров, работ и услуг населению с годовым оборотом до 8 миллионов сомов, от уплаты всех налогов:

Указом Президента страны "О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата" от 2 декабря 2021 года Кабинету Министров рекомендовано внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов КР, предусматривающие освобождение субъектов, осуществляющих поставку товаров, работ и услуг населению с годовым оборотом до 8,0 миллионов сомов, от уплаты всех налогов, за исключением подоходного налога и страховых взносов (с сохранением действующих ставок тарифов), путем оптимизации патентной системы налогообложения при условии обязательного применения ККМ с функцией передачи данных в режиме реального времени и информационной системы электронных счетов-фактур.

В этой связи законопроектом предлагается бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 миллионов сомов, выполняющие требования по применению ККМ, а также уплачивающие страховые взносы по государственному социальному страхованию.

Каковы новые требования к сфере общепита по налоговому учету?

Проектом Закона ставка единого налога для субъекта общественного питания снижается с 8% до:

1) в городах Бишкек и Ош:

а) 6% – в наличной форме;

б) 4%–- в безналичной форме.

2) на остальной территории:

а) 5%– в наличной форме;

б) 3%–- в безналичной форме.

Вместе с тем, Министерством был инициирован проект постановления Кабинета Министров "О мерах по внедрению единой учетной системы для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания", целью которого является совершенствование механизма применения единой учетной системы с функцией передачи фискальных данных в режиме онлайн.

Данный проект постановления предусматривает утверждение технических требований к оператору учетной системы для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и порядок применения учетной системы субъектами предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.

Так, проектом предлагается установления данной учетной системы в следующие сроки:

1) для субъектов общественного питания стационарного типа, имеющих 100 и выше посадочных мест до 1 января 2023 года;

2) для остальных субъектов общественного питания стационарного типа, кроме субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания на основе патента до 1 июля 2023 года.

Согласно проекту постановления, любая организация (отечественная или иностранная), изъявившая желание подать заявку на включение в реестр операторов учетной системы, подает заявку в уполномоченный налоговый орган, где данная заявка рассматривается на соответствие техническим требованиям.

По информации налоговой службы на практике выполнение работ и оказании услуг отдельными субъектами общественного питания до сих пор производятся без применения ККМ-онлайн, что приводит к сокрытию фактически налогооблагаемой выручки данных субъектов, следовательно, к недопоступлениям налогов и платежей в госбюджет.

Вследствие чего данными субъектами общественного питания не в полной мере соблюдаются нормы налогового законодательства КР.

В этой связи, в целях минимизации налоговых проверок возникла необходимость разработать с налоговой службой данный проект постановления с техническими требованиями к оператору учетной системы.

Также отмечаем, что данный проект постановления на данный момент проходит процедуру общественного обсуждения и на площадке Министерства экономики и коммерции КР образована межведомственная рабочая группа из числа представителей бизнеса и заинтересованных государственных органов.

В этой связи сообщаем, что проект будет доработан с учетом предложений представителей бизнеса в рамках прохождения процедуры общественного обсуждения и согласования с государственными органами.

Как будут проходить Налоговые проверки в рамках моратория?

Указом Президента страны 21 ноября 2022 года "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2023 года" Кабинету Министров поручено в установленном порядке:

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа, а также привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

- совместно с бизнес-ассоциациями (по согласованию), уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства, главами местных госадминистраций, мэрами городов Бишкек и Ош провести широкую информационную кампанию для бизнес-сообществ о введении моратория и предоставлении консультативной помощи субъектам предпринимательства по вопросам соблюдения требований законодательства КР.

В рамках реализации данного Указа Президента КР, в соответствии со статьей 11 Закона КР "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" Министерством инициирован и проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года введение временного запрета (мораторий) на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами и уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства

Согласно части 4 статьи 1 Закон КР "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" от 25 мая 2007 года

Порядок проведения проверок субъектов предпринимательства по вопросу соблюдения налогового, неналогового и таможенного законодательства регулируется НК КР, Кодексом КР о неналоговых доходах, Таможенным кодексом ЕАЭС и законодательством КР в сфере таможенного дела. Проверка субъектов предпринимательства по вопросу соблюдения законодательства КР по государственному социальному страхованию, связанная с исчислением и уплатой страховых взносов, осуществляется в соответствии с налоговым законодательством КР.

В этой связи, отмечаем что мораторий на проведения налоговых проверок не вводятся.

В целях оптимизации патентной системы, и в связи с более широким распространением упрощенной системы налогообложения на основе единого налога новым НК были оптимизированы виды деятельности на основе обязательного патента и налогового контракта.

Также, в целях поддержки развития швейно-текстильной отрасли НК установлено, что субъекты швейно-текстильного производства уплачивают налоги по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога в размере 0,25% в течение периода до 1 января 2027 года, без ограничений объема выручки.

Таким образом, в целях стимулирования предпринимателей к переходу к более современным методам налогообложения, проектом предлагается установление срока действия патента для торговой деятельности до 1 января 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/425652
Теги:
налоги в Кыргызстане
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